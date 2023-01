Preisbremse wirkt In Potsdam sinkt der Abschlag für Gas und Strom

Die Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) versendet in den kommenden Tagen mehrere tausend Jahresrechnungen an ihre Kundinnen und Kunden im Bereich Fernwärme sowie an einen Teil der Gas- und Stromkunden. Wegen des Cyberangriffs auf die Stadt Potsdam und der damit verbundenen Abschaltung des Systems auch bei den Stadtwerken gingen die Schreiben erst jetzt an die Haushalte und nicht, wie gewohnt, Anfang Januar, teilte das Unternehmen mit.

Wichtiger Bestandteil der Jahresabrechnung ist die Verrechnung der Dezemberhilfe für Gas- und Fernwärmekunden. Eckard Veil, Geschäftsführer der EWP erklärt dazu: „Die Kundinnen und Kunden finden die Dezemberhilfe in der Abrechnung aufgelistet und können so ihren individuellen Entlastungsbetrag ablesen.“ Die Umsetzung der ersten Stufe der Preisbremse sei für die EWP wegen des hohen Zeitdrucks eine große Herausforderung.

Die Jahresabrechnung beinhaltet auch den neuen individuellen Abschlagsplan, der nur für Januar und Februar gilt. Ab März greife die zweite Stufe der Preisbremse. Dadurch würden sich deutlich niedrigere Abschläge ergeben, teilen die Stadtwerke mit. „Wir arbeiten auf Hochtouren, um für unsere Kunden alles sauber und reibungslos umzusetzen“, sagte EWP-Geschäftsführerin Christiane Preuß.

Für Fragen zu den Abschlagsplänen oder bei Problemen mit der Bezahlung von Rechnungen ist der EWP-Kundenservice unter (0331) 661 3000 erreichbar.

