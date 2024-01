Preußen, Nazis, SED-Diktatur Was in der Ausstellung im Turm der Potsdamer Garnisonkirche zu sehen sein wird

Noch sind die Räume im dritten Geschoss des Turms der Potsdamer Garnisonkirche leer, Kabel hängen von der Decke, die Eichendielen sind mit Pappe geschützt. Doch Jürgen Reiche kann sich bereits vorstellen, wie in dieser Etage die Ausstellung zur wechselvollen Geschichte des umstrittenen Gotteshauses einmal aussehen soll – und was sie leisten muss. „Der Anspruch ist, dass sie sich an alle richtet, an Erwachsene, aber auch an Kinder und Jugendliche.“ Die Ausstellung ist ein Herzstück des wiedererrichteten Turms, der künftig als Kultur-, Erinnerungs- und Lernort sowie touristischer Aussichtspunkt genutzt werden soll.