Pro-Palästina-Proteste an Uni Potsdam Rede des israelischen Botschafters Ron Prosor unterbrochen

Eine Veranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) an der Universität Potsdam mit Israels Botschafter Ron Prosor wurde am Mittwochabend von pro-palästinensischen Protesten begleitet. Im vollbesetzten Audimax am Neuen Palais wurde Prosor während seiner Rede lautstark unterbrochen. „Hören Sie auf, solche Lügen zu erzählen“, schrie ein Mann auf Englisch aus der vierten Reihe. Er wurde aus dem Saal geführt.