„Preußisches Sylt“ Luxusvillen in Potsdam weiter stark gefragt

Die Villa Rabe in der Berliner Straße in Potsdam wurde 1858 nach Plänen des Hofbaumeisters Ernst Petzholtz gebaut. Die Innenräume seien heute geprägt von der Nachkriegsnutzung durch das sowjetische Militär, sagt Immobilienverwalter Kevin Manhardt von der Firma Dahler & Company in Potsdam. Stellenweise seien Tapeten mit kyrillischen Schriftzeichen beschrieben, auch die Öfen stammten aus dieser Zeit. Nach der Wende wurde das Bauwerk vermietet, steht aber seit rund zehn Jahren leer. Die Villa Rabe ist eines von einer ganzen Reihe von prominenten Potsdamer Bauten, die zum Verkauf stehen oder gerade den Eigentümer gewechselt haben.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden