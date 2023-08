Prominente Spender und moderne Lösungen Turm der Garnisonkirche in Potsdam soll bald eröffnen

In 57 Metern Höhe kann Potsdam dieser Tage recht windig sein. Dafür entschädigt der Blick von der künftigen Aussichtsplattform des Garnisonkirchturms. Von der Innenstadt mit Altem Markt und Holländischem Viertel über das Schloss Sanssouci und die Havelseen kann man alles sehen, was die Stadt so zu bieten hat. Und man erkennt aus der Draufsicht, wie grün die Stadt ist. Es wirkt fast, als stünden die Häuser in einem Wald.