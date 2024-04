Protestaktion in Potsdam Extinction Rebellion blockiert Kreuzung in Babelsberg

Demonstranten der lokalen Klimaprotestgruppe Extinction Rebellion haben am Freitagnachmittag die zentrale Kreuzung in Babelsberg zeitweise blockiert. Mit Transparenten auf der Karl-Liebknecht-Straße in Höhe des Rathauses Babelsberg stoppten sie für kurze Zeit den Verkehr, um mit den Autofahrern und Passanten ins Gespräch zu kommen. Alle fünf Minuten sollten die Auto-Stopp-Aktionen auf der Straße wiederholt werden.

Die Gruppierung hat die für eine Stunde, polizeilich angemeldete Protestform „Swarming Babelsberg 2.0“ genannt, etwa 20 Protestierende nahmen daran teil. Der Potsdamer Verkehrsbetrieb ViP hatte am Freitagnachmittag vor erheblichen Verkehrseinschränkungen auf ihren Linien in Babelsberg gewarnt und leitete zeitweise Busse über den Lutherplatz um.