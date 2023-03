Provisorium zwischen Palmen So lebt es sich in der Potsdamer Biosphäre

In der Orangerie der Biosphäre ist es mucksmäuschenstill. Ein Mädchen läuft zu dem kleinen, abgetrennten Spielbereich für Kinder. Als sie einen Ball aufnimmt und fallen lässt, hallt das Aufprallgeräusch durch die Orangerie. 39 Menschen leben aktuell unter dem hohen Hallendach. Es sind vor allem Frauen und Kinder aus der Ukraine, die auf Feldbetten schlafen und den Tag möglichst außerhalb der Halle verbringen. Deshalb sei es auch so still, sagt Diana Kononets während sie ihren Schlafplatz zeigt.

Mit Baustellenzäunen sind die Schlafbereiche für jeweils zwei Personen abgetrennt. Für ein Minimum an Privatsphäre sorgen weiße Planen, die an die Zäune gehängt wurden. Die Betten und ein Spind pro Person stehen auf dem blanken Steinfußboden. Toiletten und Duschen befinden sich außerhalb der Halle. Diana Kononets klagt nicht. Sie wohnt seit dem 21. Februar in der Biosphäre, nachdem sie ihre Familie in Kiew verlassen hat. Der Krieg und die Hoffnung auf einen Studienplatz an der Uni haben die 22-Jährige nach Potsdam geführt. Sie hat einen Bachelor in Cybersicherheit und würde gern einen Masterabschluss erreichen. Ihr „kleines Abteil“, wie sie den Schlafplatz nennt, findet sie komfortabel. Sie habe sogar Schlimmeres befürchtet.

Oleksandra Krykowa aus Charkiw lebt seit einem Jahr in Potsdam © Andreas Klaer/PNN

Der Studentin aus Kiew ist bewusst, dass sich ihre Wohnsituation so schnell nicht ändern wird. Ihr gegenüber sitzt die Ukrainerin Oleksandra Krykowa, die vor einem Jahr vor dem Krieg von Charkiw nach Deutschland floh. „Ich habe 200 Bewerbungen für Wohnungen und WG-Zimmer verschickt. Meistens habe ich nicht einmal eine Antwort erhalten“, berichtet die 28-Jährige, die fließend Deutsch spricht und für das Gespräch mit Diana Kononets übersetzt. Sie habe aber auch Glück gehabt, musste nie in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen - wie so viele andere, die beispielsweise in der Biosphäre oder der Metropolishalle untergekommen waren.

Zimmer in WG gefunden

Eine Freundin der Familie und frühere Nachbarin in der Stadt Charkiw, von der sie Deutsch lernte und die heute in Potsdam wohnt, habe ihr zunächst einen Schlafplatz angeboten. Inzwischen habe sie ein WG-Zimmer mit einer weiteren Ukrainerin und einer Studentin aus Mexiko in Potsdam-West gefunden.

Leben in der Biosphäre Potsdam: Diana Kononets zeigt die mit Bauzäunen abgetrennten Abteile für jeweils zwei Personen. © Andreas Klaer/PNN

Wie derzeit neun weitere Menschen aus der Ukraine hat Oleksandra Krykowa Arbeit in der Biosphäre gefunden. Sie ist als Sprachvermittlerin tätig. Die anderen arbeiten als Servicekräfte im Café, ein hochqualifizierter IT-Spezialist ist als Haustechniker beschäftigt. Wie lange sie bleiben will, wisse sie nicht. Irgendwann möchte sie zurück in die Heimat. „Aber der Krieg kann zehn Jahre dauern“, sagte die 28-Jährige. Auf die Frage, was sie in Deutschland vermisse, antwortet Oleksandra: „Alles.“ Dann zählt sie auf: das Leben in einer Millionen-Metropole, in der sie auch aufgewachsen ist, die typischen Suppen und Eintöpfe und den körnigen Senf ihrer Heimat. Und den Buchweizen, das betont sie besonders. Jede Woche koche sie eine Suppe wie zu Hause, oft auch mit Buchweizen.

Wohnungen für Geflüchtete Die Stadt Potsdam hat im vergangenen Jahr 2700 geflüchtete Menschen aufgenommen. In diesem Jahr wird mit 1470 Personen gerechnet. Das kommunale Wohnungsunterunternehmen Pro Potsdam und die Stadt wollen mit einem Sonderbauprogramm in kurzer Zeit in Modulbauweise 450 Wohnungen errichten, die für Geflüchtete und einkommensschwache Familien bereitgestellt werden sollen.

An viele deutsche Besonderheiten muss sich Oleksandra immer noch gewöhnen, die Bürokratie zum Beispiel. „In der Ukraine ist alles digitalisiert, alles geht schneller. Die Post und Geschäfte sind auch sonntags geöffnet“, sagt sie. Diana vermisst am meisten ihre Familie. Sie würde sich freuen, wenn ihre Mutter zu Besuch käme. Die Familie habe sie in ihrer Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, aber unterstützt. In Kiew sei die Zukunft vollkommen ungewiss. „Und es gibt keine Arbeit“, sagt die Studentin. Eigentlich habe sie schon viel früher kommen wollen, habe die beschwerliche Reise mit Zug und Bussen aber wegen eines Krankenhausaufenthalts verschieben müssen. Jetzt liegen Dianas Hoffnungen in Deutschland. Und sie hängen davon ab, ob sie einen Studienplatz bekommt.

Ich habe zwei Leben. Oleksandra Krykowa, 28 Jahre alte, kam vor einem Jahr aus Charkiw nach Potsdam.

„Ich habe zwei Leben“, sagt Oleksandra. Das eine spiele in Potsdam, sei weit entfernt vom Krieg, biete Arbeit und Sicherheit. Das andere spielt sich in ihrem Kopf ab, mit jeder Telegram-Nachricht der Familie und mit den Nachrichten vom Krieg, von neuen Angriffen, schwerem Beschuss, Angst, von ausgefallenem Strom und Wasser. Immer wieder sei die zivile Infrastruktur vom Krieg betroffen. „Ich habe zehn Menschen aus meinem unmittelbaren Umfeld im Krieg verloren“, sagt die junge Frau aus Charkiw. „Das kann ich nicht ändern, ich muss damit leben.“

Immer wieder nachts vom Bombenalarm geweckt worden

Gerne würde sie ihre Familie in Charkiw besuchen. Doch die beschwerliche Reise dauere drei Tage. Und es sei wirklich gefährlich in Charkiw. „Ich kann mir nicht mehr vorstellen, mit dieser Angst dort zu leben.“ So oft sei sie nachts vom Bombenalarm geweckt worden, dass sie auch in Deutschland anfangs kaum Schlaf fand. Manchmal habe sie Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Immerhin sei sie in Deutschland sehr freundlich aufgenommen worden, viele Menschen hätten sich hilfsbereit gezeigt. Dass die junge Ukrainerin so gut Deutsch spricht, hat ihr geholfen. „Ich bin glücklich, dass ich so viel Liebe und Unterstützung erfahren habe. Für andere ist es viel schwieriger gelaufen“, sagt Oleksandra.

Diana Kononets kennt noch einige deutsche Wörter aus dem Schulunterricht. Sie will einen Deutschkurs belegen, doch die Plätze sind fast so rar wie Wohnungen. Dennoch bleibt sie optimistisch, selbst was die Aussicht auf ein Zimmer oder eine Wohnung angeht. Die Pro Potsdam will in kurzer Zeit 450 Wohnungen für Geflüchtete und einkommensschwache Familien bauen. Geschäftsführer Bert Nicke betont, dass es auch darum gehe, den Menschen aus den Gemeinschaftsunterkünften ein festes Dach über dem Kopf zu geben. Für Diana Kononets ist das Zukunftsmusik. Sie wird sich auf absehbare Zeit das Abteil in der Biosphäre mit einer anderen Frau teilen und die Nächte auf einem Feldbett verbringen. Vielleicht träumt sie dabei schon vom Studium. „Ich würde gerne in Deutschland bleiben“, sagt die junge Frau aus Kiew.

Zur Startseite