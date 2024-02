Tagesspiegel Plus Provokateur und Landtagsarchitekt gestorben : Erinnerung an Peter Kulkas weißen Adler in Potsdam

Peter Kulka sorgte mit seinem Entwurf für das Potsdamer Landtagsschloss für hitzige Debatten. Jetzt ist der streitbare Architekt in seiner Heimatstadt Dresden gestorben.