Quereinstieg Personalkrise in Potsdamer Filmbranche

Den Einstieg in die Medienbranche schaffen, das war lange der Wunsch von Gabriela Räder. Nun hat sie es geschafft: Die 26-Jährige gehört zu den elf Teilnehmerinnen und Teilnehmern des ersten Jahrgangs der Media Academy Berlin-Brandenburg, die am Mittwoch im Haus der UFA GmbH in Potsdam gestartet wurde. 170 Personen hatten sich um einen Platz beworben.