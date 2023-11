Radfahren in Potsdam So bewerten PNN-Leserinnen und -Leser die Sicherheit für Radfahrer

Wie fahrradfreundlich ist Potsdam wirklich? Wie sicher fühlen sich Radfahrende in der Stadt? Können Eltern ihre Kinder ohne Bedenken mit dem Rad zur Schule schicken? Laden sogenannte Schutzstreifen auf Hauptverkehrsstrecken wie der gerade erst sanierten Behlertstraße wirklich zum Umstieg aufs Rad ein? Immer wieder gibt es aus dem politischen Raum Vorstöße für Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer, zuletzt etwa für die besagte Behlertstraße, den Mittelstreifen in der Hegelallee oder die Mitschurinstraße in Bornim. Die Stadt verweist dann regelmäßig auf fehlende Mittel oder aber die Unfallstatistik vor Ort – und sieht keinen Handlungsbedarf.

Das sehen die Betroffenen anders: Nach einem Aufruf im PNN-Newsletter „Potsdam Heute“ haben uns viele Zuschriften mit Hinweisen auf Gefahrenstellen in fast allen Stadtteilen erreicht. Als Sicherheitsrisiko wird dabei sowohl der fehlende Abstand zum Kfz- und Schwerlastverkehr bewertet, als auch unklare oder komplizierte Wegeführungen, die Ampelschaltungen oder Konfliktpotenzial mit Fußgängern. Als ein generelles Problem werden zudem Baustellen ausgemacht, bei denen – so der Eindruck einer Leserin – oft „ohne Radfahrer geplant“ wird. Ein Überblick.

Innenstadt

Von wegen Abstand: Auf der viel befahrenen Strecke Behlertstraße, Alleestraße, Reiterweg gibt es für Radfahrende nur einen schmalen Schutzstreifen. Autos haben kaum die Möglichkeit, mit den vorgeschriebenen 1,50 Meter Abstand zu überholen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Am häufigsten als Gefahrenstelle genannt wurde die Strecke Behlertstraße, Am Neuen Garten, Alleestraße, Reiterweg bis zur Alexandrowka. Die Fahrbahn sei insgesamt viel zu eng, skizziert etwa PNN-Leser Jean-Pierre Winter das Problem: „Autos versperren regelmäßig den Radstreifen oder lassen nur sehr wenig Platz zwischen Außenspiegel und Bordsteinkante. Ständiges Anfahren und Abbremsen in beide Richtungen macht das Ganze noch schwieriger.“ Täglich seien dort gefährliche Situationen zu beobachten, schildert ein anderer Leser: „Es ist eine lebensgefährliche Situation für Radfahrer, die nur knapp und mit Glück möglichen Unfällen mit Riesen-Lkws umgehen!“ Selbst auf dem unlängst sanierten Abschnitt der Behlertstraße gibt es nur ein Schutzstreifen.

In der Friedrich-Ebert-Straße sind Radfahrende zwischen parkenden Autos, fahrenden Autos und Straßenbahnschienen unterwegs. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Auch auf die Friedrich-Ebert-Straße im Abschnitt zwischen Brandenburger Straße und Nauener Tor weisen mehrere Betroffene hin. Die Straße sei gefährlich für Radfahrer und Fußgänger, schildert eine Leserin. Ein Radweg fehle, man komme sich ständig mit Autos und Fußgängern in die Quere, merkt ein anderer Leser an. Hinzu kommt die Unfallgefahr durch die Tramgleise. „Es ist mega rutschig im Winter“, schreibt eine weitere Leserin: „Normales Überkreuzen kein Problem, aber oft muss man Fußgängern oder Autos, die plötzlich die Türe öffnen, ausweichen.“ Immerhin: Hier arbeitet die Stadt an Alternativen. Ab 2025 soll der Abschnitt umgestaltet und verkehrsberuhigt werden. Erste Veränderungen könnte es vorher geben: Ab Ende des Jahres soll die Mittelstraße zur Fußgängerzone umgewandelt, im kommenden Frühjahr ein Teil der Dortustraße testweise verkehrsberuhigt werden. Das dürfte sich auch auf die Verkehrsströme in der Friedrich-Ebert-Straße auswirken.

Bei den Querstraßen über den Mittelstreifen Hegelallee ist die Vorfahrtsregelung kontraintuitiv für alle Beteiligten - und die Schilder für Radfahrende leicht zu übersehen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

In der Hegelallee gibt es mit dem Mittelstreifen zwar einen autofreien, aber nur scheinbar auch durchgängigen Radweg. Hier wird die kontraintuitive Vorfahrtsregelung zum Problem: Radfahrer auf dem Mittelstreifen müssen abbiegenden Autos Vorfahrt gewähren. „Dort weiß oft niemand, weder Rad- noch Autofahrer, dass die Autos Vorrang haben, weshalb es häufig zu beiderseitigem Stillstand kommt“, erklärt Leser Harald Jäger. Zwar gebe es eine entsprechende Beschilderung, die sei aber „nicht wirklich eindeutig und auch viel zu hoch angebracht“, sagt Leserin Alexandra Lepier: „Ich jedenfalls gucke beim Radfahren nicht in die Luft, und andere wohl auch nicht.“

Vor dem Brandenburger Tor ist zwar ein Radweg ausgewiesen - aber nur mit wenigen Markierungssteinen im Pflaster, die Spaziergänger kaum bemerken. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Konflikte zwischen Radfahrenden und Fußgängern sind auf dem Vorplatz des Brandenburger Tors an der Tagesordnung, berichtet Alexandra Lepier. „Die Markierung des Radwegs nur durch Pflastersteine ist kaum zu erkennen, der weitere Verlauf Richtung Charlottenstraße ebenfalls unklar“, schildert die Leserin: „Touristen stehen oft mitten drauf, zum Beispiel beim Fotografieren.“ Umgekehrt sei sie selbst zu Fuß auch schon „beinahe umgenietet“ worden, obwohl sie wisse, wie der Radweg verläuft: „Man sieht es aber nicht“, schreibt die Leserin: „Hier muss dringend eine deutlich erkennbare Markierung her.“ Vergleichbar ist die Situation auf dem Platz vor dem Nauener Tor.

Konfliktträchtig in dieser Hinsicht ist auch das Umfeld des Landtags, insbesondere auf Höhe der Tram-Haltestelle Alter Markt/Landtag, wo sich Fußgänger – oft Touristen ohne Ortskenntnis – und Radfahrer, die schnell von A nach B wollen, den Platz teilen sollen. Eigentlich sei dort nicht wenig Platz, aber es fehle die klare Markierung, sagt Leser Jakob Harteg. Und auch in der Brandenburger Straße ist das Konfliktpotenzial zwischen Fußgängern und Radfahrern, die die Straße nur in den Abend- und Morgenstunden nutzen dürfen, groß, wie eine Leserin anmerkt. Sie spricht sich dafür aus, die Brandenburger Straße für Radfahrer zu sperren – und für diese stattdessen eine Alternative in der Charlottenstraße zu schaffen.

Als Radfahrer muss man eigentlich immer damit rechnen, über den Haufen gefahren zu werden Felix Luderer

PNN-Leser Felix Luderer, hält rechtsabbiegende Autos über Radwege für ein großes Problem. Radwege oder Schutzstreifen sind in Kreuzungsbereichen zumeist nicht extra gekennzeichnet. „Als Radfahrer muss man eigentlich immer damit rechnen, über den Haufen gefahren zu werden.“ Er habe sich bei einem Vorfahrtsunfall das Sprunggelenk gebrochen. Einige weitere Male sei er „knapp am Unfall vorbeigeschlittert“, berichtet er – zuletzt in der Ecke Berliner Straße/Charlottenstraße.

Der Radschutzstreifen Am Kanal lässt insbesondere auf Höhe der Tramhaltestellen keinen Platz für Überholmanöver. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

PNN-Leserin Katja Roeckner weist auf Probleme in der Straße Am Kanal hin – insbesondere an Stellen, wo die Fahrbahn durch die Straßenbahnhaltestellen verengt ist, der Auto- und Lkw-Verkehr aber ungebremst weiterfahre: „Eine einzige Katastrophe.“

Leserin Anna Hollensteiner nennt die Eisenhartstraße als Gefahrenquelle. Dort fährt man als Radfahrer gegen die Einbahnstraße. „Am Anfang ist ein Radweg eingezeichnet, der endet abrupt“, schildert die Leserin. Das führe dazu, dass Autofahrer denken, man wäre als Geisterfahrer unterwegs: „Super gefährlich, viele werden aggressiv und geben Gas“, so die Leserin. Der schmale Bürgersteig tauge kaum als Ausweichmöglichkeit.

Auch die Jägerallee – eine Hauptverkehrsachse aus dem Norden in die Innenstadt – ist aus ihrer Sicht gefährlich: „Viel zu enger Radstreifen, dieser endet mal wieder einfach mittendrin.“

Potsdam-West

Die Ampelschaltung an der Ecke Breite Straße/Zeppelinstraße sorgt für Gefahrensituationen: Rechtsabbieger haben zeitgleich mit geradeaus fahrenden Radfahrern grün. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

An der Kreuzung Breite Straße/Zeppelinstraße sei es die Ampelschaltung, die Gefahrensituationen geradezu provoziert, wie mehrere Leserinnen und Leser anmerken: Aus der Breiten Straße kommend haben geradeaus fahrende Fahrräder und rechts abbiegende Autofahrer zeitgleich grün – die Autofahrer nehmen aber häufig die Fahrradampel nicht wahr, sondern nur die rote Fußgängerampel und fühlen sich im Recht. „Einmal fuhr ein Auto mit voller Absicht auf einen Kinderanhänger zu und blieb nur zehn Zentimeter davor stehen und der Fahrer schimpfte, obwohl die Radampel grün war“, berichtet Harald Jäger. In der Feuerbachstraße verstellten zudem Falschparker „teils tagelang im absoluten Halteverbot“ die Sicht auf schnell einfahrende Autos von der Breiten Straße, merkt Katja Roeckner an.

In der Geschwister-Scholl-Straße wiederum müssen Radfahrer zwischen parkenden Autos auf der einen und den Tramgleisen auf der anderen Seite manövrieren. Dort kommt es häufig zu sogenannten „Dooring“-Unfällen. Eine unzumutbare Situation, vor allem angesichts der vielen schulpflichtigen Kinder auf der Strecke, findet Katja Roeckner: „Warum dürfen dort am Rand noch Autos parken?“

Bahnhofsumfeld/Leipziger Dreieck

Alles klar? Die Verkehrsführung am Leipziger Dreieck ist für Radfahrende unübersichtlich. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Eine viel zu komplizierte Verkehrsführung für Radfahrer beklagen mehrere Leser am Leipziger Dreieck. Insbesondere beim Abbiegen wird es für Radfahrer unübersichtlich. Welches Zickzack-Manöver beim Weg aus der Heinrich-Mann-Allee in Richtung Speicherstadt nötig ist, schildert eine Leserin. Innerhalb weniger hundert Meter muss dieselbe Straße dreimal gequert werden: Noch in der Heinrich-Mann-Allee hört der Radweg auf Höhe Friedhöfe unvermittelt auf.

Nicht nur während der Baustelle: Radfahrende aus der Heinrich-Mann-Allee in Richtung Speicherstadt müssen dreimal dieselbe Straße queren. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Radfahrende sollen die Straße überqueren und in der Kleinen Heinrich-Mann-Allee weiterfahren. Dort achte niemand beim Ausparken darauf, dass es Fahrradfahrer in beide Richtungen gibt, so die Leserin. An der Ampel vor der Straße Am Brauhausberg muss man erneut die Heinrich-Mann-Allee überqueren, „weil die Stadt von dem vielen unnützen Platz vor der Schwimmhalle keinen Meter für einen Radweg in beide Richtungen bis zur Speicherstadt opfern wollte“.

Kaum auf der anderen Seite, muss man am Leipziger Dreieck ein drittes Mal über die Straße, um in die Speicherstadt zu kommen. Auf der Kreuzung habe sie oft Lkw erlebt, die ohne zu blinken und noch bei rot abbiegen. „Das ist übrigens der Schulweg meines Siebenjährigen zur Einzugsschule“, schreibt die Leserin: „Alleine unzumutbar.“

Leserin Anna Hollensteiner bestätigt die Probleme in der Heinrich-Mann-Allee in beiden Richtungen ab dem Bahnhof: „Gar kein bis lückenhafter Radweg. Tausende von radelnden Schülern täglich.“

Teltower Vorstadt/Waldstadt

Die Kreuzung Kleine Heinrich-Mann-Allee/Waldstraße bleibt trotz der neuen Markierungen eine Gefahrenquelle - Anwohner und der ADFC wünschen sich eine Fahrradampel. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

An der Kreuzung Heinrich-Mann-Allee/Waldstraße/Horstweg hat die Stadt nach Beschwerden und mehreren Unfällen bereits rote Markierungen anbringen lassen. Aber die seien „komplett wirkungslos“, berichtet PNN-Leserin Karolin Steinke, die gemeinsam mit anderen Anrainern für eine Verbesserung kämpft. Für Fußgänger und Radfahrer in der Kleinen Heinrich-Mann-Allee, die als Fahrradstraße ausgeschildert ist, sei die Überquerung der Waldstraße nach wie vor gefährlich, weil man nicht erkennen könne, wann vom Horstweg einfahrende Autofahrer Grün haben. Erschwerend komme hinzu, dass die Autofahrer „wegen kurzer Grünphasen aggressiv fahren“, erläutert die Leserin. Eine Fahrradampel, wie sie an dieser Stelle auch der ADFC fordert, hat die Stadt zuletzt abgelehnt. Die Nutzung der Kreuzung sei gefahrlos möglich, hieß es aus dem Rathaus.

Eine andere Leserin nennt die Ecke Heinrich-Mann-Allee/Drevestraße. Für Radfahrer gebe es an der Haltestelle Sporthalle keinen Überweg, obwohl sich zwei Schulen und Kitas im Umfeld befinden. Die Fußgängerampel könne das nicht abfangen. „Hier fahren morgens so viele Kids kreuz und quer – ein Wunder, dass noch nichts passiert ist!“

Auch die Kreuzung Heinrich-Mann-Allee/An der Alten Zauche wird von einer Leserin als gefährlich eingeschätzt. Für abbiegende Autos seien Radfahrer schwer zu erkennen, schreibt sie: „Erst heute Morgen einen unbeleuchteten Radfahrer gerade noch so gesehen.“

PNN-Leser Steffen Gallasch versteht nicht, wieso in der Kleinen Heinrich-Mann-Allee trotz der Fahrradstraßen-Regelung augenscheinlich so viele ortsfremde Fahrzeuge parken. „Wer kontrolliert so etwas?“, fragt er. Selbst in Zeiten, in denen der Schienenersatzbverkehr mit Bussen durch die Straße fahre, gebt es dort keine Halteverbotsschilder.

Templiner Vorstadt

An der Kreuzung Leipziger Straße/Templiner Straße werden Radfahrende durch die dort - vorschriftsmäßig - parkenden Autos für den Gegenverkehr unsichtbar. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Eine unglückliche Ampelschaltung in Kombination mit schlechter Sicht durch parkende Autos ist das Problem an der Kreuzung Leipziger Straße/Templiner Eck, wie ein Leser schildert. Radfahrende, die aus der Leipziger Straße kommend nach rechts in die Templiner Straße einbiegen, hätten zeitgleich mit linksabbiegenden Autos aus Richtung Michendorf grün. „Erschwerend kommt hinzu, dass direkt hinter der Ampel Autos parken und so die Sicht auf die entgegenkommenden Fahrräder verdecken“, schildert der Leser, der die Stadt bereits über das Maerker-Beschwerdeportal auf die Situation aufmerksam gemacht hat. Antwort aus dem Rathaus: Veränderungen der Ampelschaltung seien nicht nötig. Die Parksituation werde man genauer beobachten: „Hier ist möglicherweise Verbesserungspotential.“

Auch mit der Situation in der Templiner Straße ist der Leser nicht zufrieden, denn dort gibt es keinen Radweg. Zunächst sei der Gehweg für Fahrräder noch frei, „aber nach wenigen Metern müssen sich diese in den fließenden Verkehr einordnen, was schon oft zu Konflikten mit Autos führte“. Der Schutzstreifen sei eine schlechte Alternative.

Schlaatz

Der Radweg im Horstweg ist nicht nur in der Dämmerung ein Problem - Kinder kann man dort nicht guten Gewissens alleine langschicken. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Im Horstweg fehlt ein kindertauglicher und beleuchteter Radweg – der sei dringend nötig, merkt PNN-Leser Konstantin Kreiser an.

Babelsberg

Berüchtigte Unfallstelle: Der Schutzstreifen in der Rudolf-Breitscheid-Straße endet vor der Kurve - Radfahrende müssen gleichzeitig die Gleise überqueren und sich in den motorisierten Verkehr einordnen. © Andreas Klaer

Die berüchtigte Kurve der Rudolf-Breitscheid-Straße unweit des S-Bahnhofes, wo sich der Radstreifen im Nichts auflöst und Radfahrende gleichzeitig im unglücklichen Winkel über die Tramgleise fahren und sich in den motorisierten Verkehr einordnen müssen, beschäftigt die Stadt schon viele Jahre. Zuletzt wurde dort ein Verkehrsschild aufgehängt, das dem Kfz-Verkehr das Überholen von Radfahrenden verbietet. Das Schild sei „schlecht sichtbar, wird kaum beachtet und macht es letztlich auch nicht einfacher für Radler, die Schienen zu queren“, schreibt Konstantin Kreiser. Auch PNN-Leser René Kulke hält die Stelle für hochgefährlich, fast täglich kämen dort Radfahrende in die Gleise: „Gleiches im ehemaligen Gleisabschnitt in der Daimlerstraße.“ Die Stadt lehnt den von den Stadtverordneten beschlossenen Einbau velosicherer Gleise ab und hofft auf ein alternatives Modell, das sich aber andernorts erst in der Testphase befindet.

Auch die August-Bebel-Straße wird von mehreren Lesern als Gefahrenstelle identifiziert. Dort ist auf der Fahrbahn bei wenig Platz ein sogenannter Schutzstreifen für Radfahrer markiert. „Ich hatte schon einige gefährliche Situationen, wo genervte Autofahrer so riskant überholen, dass ich beschlossen habe, dort nur noch auf dem Gehweg zu fahren“, schreibt Alex Karl. Ähnlich sieht das Florian Harms: Schulkinder auf dem Weg zur Grundschule am Griebnitzsee hätten dort „keine Möglichkeit, sicher die Straßenseite zu wechseln“, müssten direkt neben Lkw oder Bussen radeln und außerdem etliche Kreuzungen ohne Ampelführung überqueren. Harms hat für die Situation ein Wort: „Katastrophal.“

Auch der Kreisverkehr Lutherplatz in Babelsberg ist aus Radfahrsicht gefährlich. © Andreas Klaer

Auch der Kreisverkehr unweit der Schulstraße wurde als Gefahrenstelle genannt.

Bornstedt

Verwirrung total in der Potsdamer Straße: Gilt hier der Schutzstreifen oder der Radweg - und in welche Fahrtrichtung? © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

In der Potsdamer Straße führt die unklare Markierung für Radfahrende zu Problemen für alle Verkehrsbeteiligten, wie Alexandra Lepier erklärt: Es gibt dort sowohl eine Art Radweg auf dem Bürgersteig als auch einen Radstreifen auf der Fahrbahn. „Wo soll man nun fahren? Beschilderung Fehlanzeige.“ Hinzu komme, dass auf beiden Seiten in beide Richtungen geradelt wird, was zur Herausforderung nicht zuletzt für Autofahrer wird, die zum Beispiel vom Einkaufsmarkt kommend auf die viel befahrene Potsdamer Straße einbiegen wollen. Für die ganze Straße sei eine „eindeutig erkennbare, aber vor allem einheitliche Regelung nötig“, fordert die Leserin.

Eine andere Leserin nennt die Nedlitzer Straße: Stadteinwärts sei es auf dem Radweg schwierig, weil zu eng: „Gemütliche” Fahrer würden von denen, die es eiliger haben, „nur mit erheblichem Risiko überholt“. Hinzu kämen Baumwurzeln auf dem Weg. „Hier wäre eine Sanierung/Verbreiterung nötig.“