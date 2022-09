Radfahrerin schwer verletzt Abbiegeunfall in Potsdams Innenstadt

Erneut ist in Potsdam eine Radfahrerin schwer verletzt worden: Eine 77 Jahre alte Autofahrerin war beim Abbiegen von der Charlottenstraße auf die Friedrich-Ebert-Straße offenbar unaufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überrollte sie mit ihrem Auto eine 23-jährige Radfahrerin, die in Richtung Landtag unterwegs war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Tram-Verkehr unterbrochen

Die Radfahrerin wurde demnach schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Wegen des Unfalls wurde am Dienstagnachmittag auch der Tram-Verkehr unterbrochen. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Immer wieder kommt es in Potsdam zu sogenannten Abbiegeunfällen mit schwerem oder sogar tödlichem Ausgang für die betroffenen Radfahrer:innen. In diesem Jahr sind in Potsdam bislang zwei Radfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen. Erst am Montag hatte der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club zu einer Mahnwache für den im Juli in der Straße Am Neuen Palais getöteten Radfahrer eingeladen.

