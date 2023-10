Rathaus arbeitet an neuer Gebührenordnung Anwohnerparken in Potsdam wird vermutlich bald teurer

Noch dieses Jahr soll entschieden werden, ob und wie stark sich in Potsdam die Anwohnerparkausweise verteuern. Auf Anfrage sagte Stadtsprecher Markus Klier, im November wolle sich die Stadt im Mobilitätsausschuss ein Votum der Stadtpolitik zu diesem Anliegen einholen. Dort soll der genaue Stand einer neuen Gebührenordnung vorgestellt werden.

Auslöser für die Aktivitäten ist ein Vorstoß der Grünen-Fraktion vom Mai. Damals hatte die Fraktion bis zu 360 Euro pro Jahr für einen Ausweis ins Spiel gebracht. Allerdings wurde der Antrag in verschiedenen Fachausschüssen immer wieder zurückgestelltt. Zudem zeigten sich Teile der Stadtpolitik skeptisch ob der deutlichen Erhöhung. Bisher kostet ein Anwohnerparkausweis nur 30 Euro. Im Juni hatte die Stadtverwaltung auch einen eigenen Vorschlag angekündigt.

Dies alles hat bei den Grünen dazu geführt, den eigenen Vorstoß zu relativieren. In einer neuen Fassung ihres Antrags ist von „mindestens 120 Euro“ als neuer Zielmarke für die Parkausweise die Rede. So könne man wenigstens die kommunalen Bewirtschaftungskosten pro Stellplatz finanzieren, sagte Grünen-Fraktionschef Gert Zöller den PNN. Die ursprüngliche Preisidee habe sich an baden-württembergischen Städten wie Freiburg oder Tübingen orientiert. „Ob diese Gebühren auf Potsdam übertragbar sind, ist aber ungewiss“, so Zöller.

111,60 Euro kostet laut Stadt ein Anwohnerparkplatz pro Jahr

Nun will man sich dem Grünen-Politiker zufolge - auch im Sinne einer rechtssicheren Lösung – an den Kosten orientieren, die der Kommune entstehen. Diese hatte Stadtverwaltung zuletzt mit jährlich 111,60 Euro beziffert, für die „Herstellungs- und Unterhaltungskosten für 15 Quadratmeter in Anspruch genommene Fläche“. Zöller sagte, in der Rechnung fehlten aber noch die Kosten für Ausgabe und Kontrolle der Parkausweise.

Der Grünen-Fraktionschef hält die Erhöhung angesichts der schlechten Haushaltslage der Stadt als notwendig. Bei einem Preis von 30 Euro subventioniere das Rathaus jeden einzelnen der mehr als 8300 Anwohnerparkplätze mit 81,60 pro Jahr. In der Summe würde das mehr als 677.000 Euro Verluste pro Jahr für den städtischen Haushalt bedeuten, so die Rechnung der Grünen.

Bis 2020 galt ein Preisdeckel

Dies widerspreche dem Grundsatz, dass eine Stadt zu einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verpflichtet sei, erklärte Zöller am Mittwochabend im Finanzausschuss. Ferner benachteilige eine solche Subventionierung von Anwohner mit Autos jene Menschen, die darauf verzichten. Und es würden „verkehrspolitisch falsche Anreize“ gesetzt, so Zöller. Im Ausschuss wurde der Antrag ein weiteres Mal vertagt. Die AfD hatte bereits kostenfreie Anwohnerparkplätze gefordert.

Die Frage nach den Gebühren fürs Anwohnerparken stellen sich viele Städte und Kommunen in Deutschland, seit der Bundestag im Oktober 2020 beschloss, das Straßenverkehrsgesetz so zu ändern, dass die Länder künftig die Preise selbst festlegen können oder sie dies ihren Gemeinden überlassen. Zuvor hatte jahrzehntelang der 30-Euro-Preisdeckel gegolten.

Die nun möglichen Erhöhungen der Gebühren hat das Bundesverwaltungsgerichts (BVG) bereits beurteilt. Das Gericht kippte im Sommer die neue Gebührenordnung der Stadt Freiburg, wo Anwohner bis zu 360 Euro zahlen sollten. Zwar hatten die Richter gegen die Höhe der Gebühren keine Bedenken. So müssten Verwaltungskosten gedeckt und der Vorteil ausgeglichen werden, den die Nutzer eines Bewohnerparkausweises haben: Sie dürfen ihr Auto auf der Straße abstellen, ohne ein deutlich teureres Parkticket zu ziehen oder ein Parkhaus zu nutzen, urteilte das BVG. Doch stufte das Gericht unter anderem verschiedene Sozialermäßigungen in dem Freiburger Regelwerk als unzulässig ein.