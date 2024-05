Rathaus contra Stadtpolitik Potsdamer Ordnungsamt will nicht mehr verstärkt am Thalia-Kino kontrollieren

Das Ordnungsamt will die Kontrollen gegen Falschparker in der Rudolf-Breitscheid-Straße wieder zurückfahren. Das hat die Rathausbehörde den Stadtverordneten mitgeteilt. Es gebe „keine besonderen Gründe“, die geforderte Kontrolldichte wegen Falschparkens in dem Bereich am Thalia-Kino „beizubehalten und dabei in Kauf zu nehmen, dass dadurch die Präsenz des Ordnungsamtes in anderen Bereichen eingeschränkt wird“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Stadtverordneten hatten das Amt im vergangenen Oktober auf Antrag der Linken angewiesen, die Kontrollen zu intensivieren und ein halbes Jahr später zu berichten. Vor Ort gebe es zu viele Falschparker, was zu gefährlichen Situationen für Radler führe, so die Begründung. Schon damals hatte sich das Ordnungsamt skeptisch gezeigt.

Mehr als 400 Kontrollen, knapp 400 Verwarnungen

Das Amt erklärt jetzt, man habe ab November auf rund 80 Kontrollen pro Monat erhöht, „abhängig von der allgemeinen Auftragslage sowie dem zur Verfügung stehenden Personal“. So habe es von November 2023 bis März mehr als 400 Kontrollen mit jeweils zwei Mitarbeitenden à 45 Minuten gegeben. Dabei habe es 165 schriftliche sowie 217 mündliche Verwarnungen gegeben, vor allem mittags und abends. Doch das sei zwangsläufig zulasten anderer Kontrollen in anderen stark frequentierten Bereichen Potsdams gegangen. Das habe zu vermehrten Beschwerden geführt. Als Beispiel werden der Wegfall von Parkplätzen in der Kurfürstenstraße oder generell die Innenstadt genannt, wo zuletzt im Zusammenhang mit dem Modellversuch zur autoarmen Dortustraße mehr Kontrollen gefordert worden waren.

Da es in diesem Bereich immer wieder zu Normenverstößen kommt, wurden der Straßenverkehrsbehörde verschiedene verkehrsrechtliche Maßnahmen vorgeschlagen, denen jedoch nicht entsprochen werden konnte. Aus der Vorlage des Potsdamer Ordnungsamts für die Stadtverordneten

Zu Letzterem haben die Grünen auch einen aktuellen Antrag für die letzte Sitzung des Stadtparlaments vor der Kommunalwahl formuliert, in dem sie mehr Kontrollen des Ordnungsamts fordern, gerade in den Abendstunden.

Nur veränderte Verkehrsführung hilft dauerhaft

Zur Lage vor dem Thalia-Kino erklärte die so vielfältig beanspruchte Ordnungsbehörde, eine dauerhafte Verbesserung der Verkehrslage könne dort nur mit Veränderungen in der Straßenführung und neuen verkehrsrechtlichen Regelungen erzielt werden. Dies habe man auch der Straßenverkehrsbehörde vorgeschlagen, dem sei aber „nicht entsprochen“ worden, so Amt.

Letzteres Argument sei „erklärungsbedürftig“, sagte der Initiator des Antrags, der Stadtverordnete Sascha Krämer (Linke) – und kündigte eine weitere Anfrage der Linken zum Thema an. Die Sicherheit von Radfahrern dort dürfe keine finanzielle Frage sein. So zeige die Zahl der Verwarnungen, dass intensivere Kontrollen weiter geboten seien.