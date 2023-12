Rathaus kündigt Einigung zu Inselbühne an Potsdamer Stadtverwaltung reagiert auf Brandbrief der Bürgerstiftung

Erneut kann die Bürgerstiftung nicht richtig ein Sommerprogramm für die Inselbühne planen – und geht mit der Stadtverwaltung deswegen hart ins Gericht. In einem Instagram-Video sowie einem Brandbrief erklärt die vor allem von Ehrenamtlern getragene Stiftung, dass die Stadt die Bühne auf der Freundschaftsinsel eigentlich bis Ende November für eine mehrjährige Nutzung habe ausschreiben wollen. Doch diese Zusage sei nicht eingehalten worden. Damit würde auch gleichlautende Beschlüsse der Stadtverordneten und Forderungen aus dem Bürgerhaushalt ignoriert, hieß es in dem Schreiben. Die angegriffene Stadtverwaltung will nun noch vor Weihnachten eine Vereinbarung mit der Stiftung treffen.