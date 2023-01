Rathaus-Sanierung Bürgerservice noch ohne Domizil

Die Pläne für den Leerzug des Stadthauses zur Sanierung stehen - doch noch immer ist unklar, wohin Bürgerservice und Standesamt solange ausweichen. „Aktuell befindet sich der KIS in laufenden Verhandlungen, daher kann dazu noch keine Auskunft gegeben werden“, sagte Stadtsprecherin Juliane Güldner auf Anfrage. Ursprünglich hatte die Verwaltung bereits für den vergangen Sommer Informationen zu den neuen Räumen angekündigt, auch damals hieß es bereits, man stehe in Verhandlungen. Im Gespräch ist auch ein Bürgerservice-Angebot in der Karstadt-Filiale.

Am 1. Juli soll der Ausweichstandort in Betrieb genommen werden. Bis Ende 2023 sollen dort Pässe ausgestellt, Autos angemeldet und Trauungen vorgenommen werden. Ein Teil der Verwaltungsmitarbeiter soll in ein Gebäude in der Edisonallee ziehen, nicht jedoch die Bereiche mit viel Bürgerkontakt. Für die Sanierung des Stadthauses werden dreieinhalb Jahre veranschlagt.

