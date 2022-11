Raubüberfall im Bornstedter Feld  Frau vor der Haustür angegriffen

Im Potsdamer Norden ist eine Frau auf dem Weg von der Tram zu ihrer Haustür überfallen und ausgeraubt worden. Die Tat geschah am Sonntagmorgen in der Reinhold-Schneider-Straße im Bornstedter Feld. Die Polizei sucht nun den Täter. Zuerst hatte die Märkische Allgemeine Zeitung berichtet. Demnach war die Frau an der Haltestelle Campus Fachhochschule aus der Tram ausgestiegen – wie auch der mutmaßliche Täter. An ihrer Haustür in der Reinhold-Schneider- Straße soll sich der Mann ihr genähert haben und einen Gegenstand an den Körper gehalten haben. Dabei entriss er der Frau ihre Handtasche. Der Gegenstand, der gegen die Frau gehalten worden ist, könnte ein Taser gewesen sein, heißt es. Die Frau musste in einem Krankenwagen behandelt werden.

Der Mann soll laut Beschreibung der Frau etwa 30 Jahre alt sein, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß, etwa 100 Kilo schwer und eine heller Hautfarbe gehabt haben. Er trug eine Brille mit dunklem Rahmen und eine weiße medizinische Maske. Sein blondes Haar war zurückgegelt. Er war mit einer dunkelblauen Jacke und einer gleichfarbigen Hose bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (0331) 5 50 80 oder über das Internetangebot der Polizei.

