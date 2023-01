Raubzug durch Juwelierläden Polizei sucht nach mehreren Tätern

Der Fall hat Schlagzeilen gemacht: Unbekannte Diebe waren in der Silvesternacht mit Hilfe eines gestohlenen Autos ins Stern-Center und dort in zwei Juwelier-Läden eingedrungen, um dort Schmuck zu erbeuten. Vier Tage danach gebe es noch keine identifizierten Täter, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf PNN-Anfrage mit. Man gehe aber davon aus, „dass mehrere Täter arbeitsteilig gehandelt haben“.

Vor Ort hätten Kriminaltechniker „umfangreich Spuren gesichert und die Tatorte dokumentiert“. Auch seien die technischen Überwachungsanlagen im Gebäude und im näheren Umfeld geprüft und würden hinsichtlich verwertbarer Bilder oder Aufnahmen aktuell ausgewertet. „Eine Veröffentlichung der möglicherweise vorhandenen Aufnahmen würde im weiteren Ermittlungsverlauf durch die verfahrensleitende Staatsanwaltschaft angeregt und vom zuständigen Gericht verfügt werden“, so der Sprecher. Danach könne eine Öffentlichkeitsfahndung begonnen werden. Zum Wert der Beute machte die Polizei noch keine Angaben. (hk)

