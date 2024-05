Rechte Parolen gerufen Potsdamer Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Ein 37-Jähriger ist am Samstagmorgen vorübergehend in Polizeigewahrsam gekommen, nachdem er in Potsdam West rechte Parolen verbreitet hatte. Zunächst hatte die Polizei am Einsatzort einen medizinischen Notfall vermutet. Zeugen hatten eine hilflose Person gemeldet.

Stattdessen trafen die Einsatzkräfte auf einen Betrunkenen, der sich fortlaufend verfassungsfeindlich äußerte. Zudem hatte er ein Mountainbike dabei, das als gestohlen gemeldet war. Der 37-Jährige kam in Gewahrsam. Weil er Angaben zu seiner Identität verweigerte, wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Nachdem seine Identität geklärt war, kam der Mann wieder auf freien Fuß.