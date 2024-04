Rettung des Weltkulturerbes Wie im Park Sanssouci gegen den Klimawandel gekämpft wird

Jetzt sind die Schäden im Park Sanssouci noch deutlicher: Bauchbinden in Signalfarben kennzeichnen einige alte Bäume mit großen Problemen, darunter eine 120 Jahre alte Buche mit Sonnenbrand. Starke Sonneneinstrahlung hat die Rinde geschädigt, dem Baum fehlt der Schutz. „Die Buche wird absterben“, sagt Stefanie Bracht-Schubert, Kuratorin der Ausstellung Re:Generation, die vom 27. April bis 31. Oktober den Klimawandel im grünen Welterbe und den Umgang mit den Folgen thematisiert.

„Der Park ist eine Baustelle“, erklärt die Kuratorin die unübersehbaren Elemente der Freilichtschau. In Pink, Rot und Gelb bedruckte Planen an Baugerüsten und Schilder: Die 30 Stationen im Park Sanssouci drängen sich in den Blick. Wie Tore gestaltete Stationen zwingen zur Auseinandersetzung. Kaum jemand wird achtlos vorübergehen. Drei Themenbereiche gliedern die Stationen, die auf Karten an den Eingängen und zum Mitnehmen gekennzeichnet sind: Ressource Wasser, Bäume und Pflanzen sowie Zeichen des Wandels. Die Besucher würden informiert, ohne in Resignation zu verfallen, sagt Bracht-Schubert. Denn gezeigt werden auch Lösungsansätze zur Rettung der historischen Parks und Möglichkeiten, sich selber einzubringen.

Buche mit Sonnenbrand. Die Rinde des Baums ist stark geschädigt. Ohne diesen Schutz wird die 120 Jahre alte Buche sterben. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Immerhin stehen 30 Millionen Euro Fördermittel zur Klimaanpassung in den historischen Parks zur Verfügung, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Montag bei einer Vorbesichtigung der Ausstellung. Kein anderes Bundesland habe bisher das kulturelle Erbe in die Klimastrategie mitaufgenommen. An der Notwendigkeit besteht kaum ein Zweifel. Klimawandel bedeute nicht nur Dürre, sondern sei geprägt von Extremwettereignissen, darunter falle auch Erosion durch Starkregen, so Vogel.

Bis zu 300 Bäume müssen jedes Jahr gefällt werden

Auch die aktuelle Witterung macht Bäumen und Gehölzen zu schaffen. Nach den frühsommerlichen Temperaturen Mitte April würden die Pflanzen voll im Saft stehen, sagt Parkrevierleiter Ralf Kreutz. Der Kälteeinbruch sei Stress für die Bäume. Die Stressfolgen sind überall zu sehen. Mittlerweile sind 80 Prozent der Bäume im Park Sanssouci geschädigt. Seit 2017 werden jährlich zwischen 80 und 300 Bäume gefällt, davor waren es 20 bis 70 pro Jahr.

Rundgang durch den Park Sanssouci: An 30 Stationen wird über Folgen des Klimawandels und zu Anpassungsstrategien informiert. Viele Ausstellungsobjekte wachsen vor den Augen der Betrachtenden im Park. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Noch immer wird ausprobiert, wie den Klimafolgen zu begegnen ist. Dabei geht es auch darum, typisch vorkommende Arten durch klimaresistente zu ersetzen: Zerreichen statt Stieleichen, Hopfenbuchen statt Hainbuchen. Die Esskastanie sei klimatisch zwar geeignet, passe aber optisch nicht so gut in die hiesigen Schlossparks. „Es ist unsere Aufgabe, das Bild der historischen Gärten zu erhalten“, sagt Karola Weber von der Baumuniversität im Branitzer Park, wo parallel eine Ausstellung ab 30. April geplant ist. Ein Hochbeet mit Baumsetzlingen bildet zudem eine von 30 Stationen im Park Sanssouci. In der 2011 wiederhergestellten Baumuniversität wird im deutschlandweit größten Modellprojekt zum Erhalt historischer Gärten im Klimawandel gepflanzt und gezogen.

Natur und Literatur Zur Ausstellung Re:Generation gibt es ein Begleitprogramm. Das Festival Lit:Potsdam wird am 2. Juli unter dem Motto „Vorwärts zur Natur“ im Schlosstheater im Neuen Palais eröffnet. Während des Festivals „Kunst und Klima“ der Fabrik Potsdam wird es Performance Walks im Park Sanssouci geben. Die Schlösserstiftung bietet unter www.spsg.de/patenschaft unterschiedliche Patenschaften an, zum Beispiel für einen Altbaum, ein Weideschaf oder eine Blühwiese.

„Wir wollen unsere schönen grünen Parks nicht verlieren“, sagt Martin Vogtherr, Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Die Herausforderung vergleicht er mit einem Marathonlauf. Viele Versuche, den Park zu retten, würden erst in Jahrzehnten sichtbar. „Aber man wird uns in der Zukunft daran messen“, ist sich Vogtherr sicher. Ein zentraler Baustein für das Gelingen sei die eigene Baumschule, die in diesem Jahr am Ruinenberg eröffnen solle. Das alles kostet viel Geld, betont Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Doch leider seien die mit dem Klimawandel eingetretenen Veränderungen viel gravierender, als noch vor zehn Jahren prognostiziert wurde.

„Der Park ist eine Baustelle“, sagt Ausstellungskuratorin Stefanie Bracht-Schubert. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Unübersehbar sind die Schäden an vielen Großbäumen im Schlosspark durch Dürre, Hitze und Schädlinge. Einige Bäume wurden zusätzlich markiert. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Jetzt sei der Park als „pittoresker Ausstellungsort“ perfekt, um das Thema einem breiten Publikum näherzubringen, sagt Schüle. Re:Generation erzählt die Geschichte von Bäumen, erklärt effektive Methoden der Bewässerung, stellt den wachsenden Aufwand der Parkpflege dar und lädt zum Mitmachen ein.

Am 28. April gibt es beim Aktionstag zwischen 11 und 17 Uhr verschiedene Angebote, wie das Bauen von Anzuchtkästen. Um 11.30 und 13.30 Uhr finden Expertenführungen zum Wassermanagement im Park Sanssouci statt. Bei Führungen um 12.30 und 14.30 Uhr geht es mit Ralf Kreutz um Gehölzentwicklung. Am 8. Juni werden helfende Hände beim Entkrauten des Kirschgartens erwartet. Weitere Mitmachtermine, unter anderem zum Eicheln sammeln und säen, sind am 15. Juni, 21. September, 12. Oktober und 9. November.

Mit Beispielen aus Potsdam wird an einzelnen Infostationen zum eigenen Engagement im Umweltschutz angeregt. Beispielhaft werden etwa die solidarische Landwirtschaft Bauerei in Gube und der Integrationsgarten Nuthegold im Schlaatz genannt. Dort wird mit unterschiedlichen Methoden Gießwasser gespart. Unweit des Chinesischen Hauses steht während der Ausstellung am Ökonomieweg das Forum, in dem Diskussionen und Veranstaltungen stattfinden.