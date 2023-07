Rettungspaket Hollywood streikt? Kein Problem

Es wird gestreikt, die Drehbuchautoren in Hollywood rühren seit zwei Monaten keiner Finger. Das hat offenbar auch für die Potsdamer Studios Auswirkungen: Die Auslastung war schon mal besser. Die Flaute könnte zwar auch daran liegen, dass den neuen US-amerikanischen Studio-Eigentümern das Ausfüllen der Fördergeldantragsformulare noch nicht so leicht von der Hand geht. Aber das will ich mir gar nicht vorstellen. Dann lieber Streik, der muss ja irgendwann zu Ende sein.