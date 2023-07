Der Verein Lok Potsdam scheint gerettet Bundesverkehrsministerium will Einigung mit Stadt erreichen

Der Eisenbahnsportverein (ESV) Lok Potsdam kann auf eine Lösung für das Vereinsgelände an der Berliner Straße hoffen. Zwar war die Linke-Fraktion am Mittwochabend (5. Juli) im Haushaltsausschuss des Bundestags auch in einem zweiten Anlauf zur Rettung des Vereinsgeländes gescheitert. Hoffnung machte jedoch der zuständige Staatssekretär des Bundesverkehrsministerium. Bei der Herauslösung des Areals aus dem Bundeseisenbahnvermögen werde es keine Lösung ohne die Stadt Potsdam geben, hieß es im Ausschuss. „Damit wäre ein Verkauf an Private vom Tisch“, lautete die Reaktion aus dem Bundestagsbüro des Abgeordneten und früheren brandenburgischen Finanzministers Christian Görke.