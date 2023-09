Richtfest für den Langen Stall Bewerbungen für das Potsdamer Kreativquartier ab Oktober möglich

Das Rennen um verbilligte Räumlichkeiten im neu entstehenden Kreativquartier in der Potsdamer Mitte beginnt ab Oktober. Die für das Areal eingerichtete Internetseite wird dann so gestaltet, dass sich Interessierte über ein Kontaktformular für einen Platz im Quartier bewerben können. Das kündigte Investor Christopher Weiß auf PNN-Anfrage am Freitag an.