Richtfest in der Potsdamer Medienstadt Hilton-Hotel und 400 möblierte Appartements

Der Rohbau eines Großprojekts in der Medienstadt Babelsberg steht: Am Donnerstag wurde für einen Komplex aus Hotel und möblierten Appartements am Ahornplatz Richtfest gefeiert. In der ersten Jahreshälfte 2025 soll das fünfgeschossige Gebäude gegenüber des Filmparks Babelsberg, in das Jan Kretzschmar mit seiner Firma KW Development etwa 60 Millionen Euro investiert, fertig sein. Im vorderen Gebäudeteil zur Großbeerenstraße werden dann 152 sogenannte Longstay-Appartements und 261 Studenten-Wohnungen angeboten. Im hinteren wird das Hotel Hampton by Hilten 168 Zimmer vermieten.

Musterzimmer im neuen Hotel Hampton by Hilton in der Medienstadt Babelsberg. © Sandra Calvez

Im Eingangsbereich soll ein offener Empfang mit Bar entstehen. Der große Innenhof soll noch begrünt werden, ein Glasgang die Lobby mit dem Hotel verbinden. „Ein internationales Hotel von dieser Klasse fehlt bislang in Potsdam“, sagte Sascha Konter, Geschäftsführer der Betreiberfirma Signo Hospitality beim Richtfest. Der Bedarf sei da, auch durch die benachbarte Metropolishalle. Hampton sei die jüngere, frischere Marke von Hilton. Ein Musterzimmer im Gebäude ist mit bunten Kissen und Bildern dekoriert, die an Street-Art erinnern. Den genauen Preis wollte Konter noch nicht nennen.

Am Donnerstag wurde Richtfest gefeiert. © Sandra Calvez

Genauere Auskunft erteilt Bauherr Kretzschmar zu den möblierten Wohnungen. Ein Studenten-Appartement werde 600 bis 700 Euro Warmmiete für etwa 20 bis 25 Quadratmeter kosten. „Wir erhalten wöchentlich Anfragen, die Nachfrage ist bei 5000 Studenten in Babelsberg hoch“, sagt er, der mit KW Development schon eine Vielzahl von Büro- und Wohnprojekten auch in der Medienstadt gebaut hat. Eine Anfrage auf Förderung bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), um günstigeren Wohnraum für Studenten anbieten zu können, sei abgelehnt worden, so Kretzschmar. Aufgrund der hohen Baukosten und der strengen Vorgaben der Stadt, beispielsweise zum Bau von Parkplätzen auch bei Studentenwohnungen, sei ein niedrigerer Preis nicht wirtschaftlich.

Die Longstay-Zimmer werden nicht nur möbliert, sondern löffelfertig übergeben, wie Kretzschmar es nennt. Das heißt: Auch Geschirr und ein Fernseher gehören dazu. Das Angebot richtet sich an Gastwissenschaftler oder Firmen, die für bis zu sechs Monate ihre Mitarbeiter unterbringen wollen.