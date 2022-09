Risse im Beton Autos in der Potsdamer Nuthestraße ausgebremst

Wer seit die Nuthestraße stadteinwärts mit dem Auto befährt, wird seit einigen Monaten in Höhe des Autobahndreiecks zur A115 plötzlich von einem Tempo-50-Schild abgebremst - erst nach 250 Metern geht es weiter mit 80. Das Infrastrukturministerium hat nun auf Anfrage der AfD-Landtagsfraktion erklärt, was der Grund für die seit 13. Mai bestehende Einschränkung ist.

An der besagten Stelle habe man Risse in einer Betonschutzwand entdeckt, die vor der Brücke der A 115 über die Nuthestraße aufgestellt ist. Solche Wände sollen laut Ministerium den Aufprall eines von der Fahrbahn abkommenden Fahrzeugs am Brückenpfeiler zu verhindern. Der Neubau der Betonwand solle - ein störungsfreies Vergabeverfahren und zuschlagsfähiges Angebot vorausgesetzt - spätestens bis November erfolgen.

Bis dahin wird vor Ort auch kontrolliert, ob das Tempolimit eingehalten wird, so das Ministerium. Bei zwei Kontrollen im Juli und August seien insgesamt 174 Autofahrer geblitzt worden, 39 davon waren mehr als 26 Kilometer pro Stunde schneller als erlaubt. Das kann mehr als 200 Euro Bußgeld und auch ein Fahrverbot bedeuten.

