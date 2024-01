Rohrbruch zu Neujahr in Potsdam Neuendorfer Straße zeitweise unter Wasser

Ein Wasserrohrbruch hat am Neujahrsmorgen Teile der Neuendorfer Straße in Potsdam unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr wurde zur Unterführung an der Nuthestraße gerufen. Dort drohte wegen der Wassermassen auch ein Baum umzustürzen.

Wie die Potsdamer Stadtwerke im Nachrichtendienst X mitteilten, ist eine Trinkwasserleitung gebrochen. Die Straße musste zwischen der Auffahrt auf die Nuthestraße und der Brücke wegen des Schadens komplett gesperrt werden, auf Fotos der Feuerwehr sind Schlamm und Wasser auf dem Asphalt zu sehen.

Die Stadtwerke versuchten, die Leitung so schnell wie möglich wiederherzustellen und den Wasserschaden zu beseitigen, hieß es. Eine Firma sei mit den Arbeiten beauftragt. Die Fahrspur Richtung Kirchsteigfeld sei vorerst gesperrt, in Richtung Am Stern sei die Fahrbahn freigegeben, hieß es am Mittag von den Stadtwerken. Offenbar war die Neuendorfer Straße jedoch in beide Richtungen noch länger blockiert.

Wegen des Rohrbruchs in der Neuendorfer Straße werden laut Stadtwerken die Buslinien 694 und 699 in beiden Richtungen über die Galileistraße umgeleitet.