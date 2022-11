Roland Tichy Stargast bei der Potsdamer CDU Kreisverband lädt umstrittenen Publizisten ein - und erntet Kritik

Ein von der Potsdamer CDU organisierter Gesprächsabend mit dem umstrittenen Publizisten Roland Tichy sorgt für Irritationen in der SPD. „Werden Euroskeptizismus und Zweifel am Klimawandel nun salonfähig?“, stellte der Potsdamer SPD-Kreischef Andreas Schlüter gegenüber den PNN als Frage in den Raum.

Zuvor hatte der CDU-Kreisverband für den kommenden Montag um 19 Uhr zu seinem Diskussionsabend mit Tichy eingeladen, der im Wiener Café am Luisenplatz stattfindet. Die Partei wolle auch „diesen liberal-konservativen Blick auf die derzeitige Politik“ öffentlich sichtbar machen, hieß es in der Einladung. Tichy betreibt das nach eigenen Angaben liberal-konservative Meinungsmagazin „Tichys Einblick“. Kritiker werfen dem Online-Portal zu geringe Seriosität und eine Nähe zu rechtspopulistischen Positionen vor.

Auch in der Potsdamer CDU sorgte die Einladung daher nicht nur für Zustimmung, wie es aus Parteikreisen hieß. In dem Kreisverband wird wie berichtet gerade um die Nachfolge für den scheidenden Kreischef Oliver Nill gerungen.

