Rückschlag für Stiftung Garnisonkirche in Potsdam Turmhaube muss erneut ausgeschrieben werden

Rückschlag für den Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche: Das von dem bekannten Babelsberger Handwerkermeister Roland Schulze gegründete Baudenkmalpflege-Unternehmen kann nun doch nicht die Haube des Bauwerks anfertigen. So habe man das Vergabeverfahren für die Haube ergebnislos beenden müssen, teilte die Wiederaufbaustiftung am Dienstag mit. Man wolle eine neue Ausschreibung vorbereiten und hoffe, die „stadtbildprägende Haube“ nun bis Anfang 2026 fertigzustellen, so die Stiftung.

Als Begründung nannte die Stiftung in der Mitteilung ein Nachprüfungsverfahren durch die Bundesvergabekammer. Aus „formalen Gründen“ sei dabei das Angebot der Baudenkmalpflege GmbH ausgeschlossen worden. Auf Nachfrage war von der Beschwerde eines Konkurrenten die Rede. In europäischen Ausschreibungsportal hieß es zu dem Vorgang, „im Nachgang zu einer Rüge“ seien die Angebotsunterlagen neu bewertet worden. Stiftungsvorstand Peter Leinemann sagte auf Anfrage, die Vergabekammer habe mitgeteilt, „dass kein zuschlagsfähiges Angebot vorliegt“. Dies habe die Stiftung akzeptiert. Für die 2023 gestartete Ausschreibung hatte es vier Bieter gegeben.

Umstrittener Wiederaufbau Gegner des Wiederaufbaus verweisen auf die unrühmliche Rolle als frühere Militärkirche und als Schauplatz des „Tags von Potsdam“ im Jahr 1933 und warnen, der Turm könnte zum Aufmarschort für Rechtsextremisten werden. Dagegen hat die Stiftung bereits in ihrer Satzung die Förderung der Toleranz und Gedanken der Völkerverständigung verankert. Kontrovers debattiert wird auch, wie das Umfeld des Turms gestaltet und ob das benachbarte Kreativhaus Rechenzentrum erhalten werden kann. Der Turm soll dieses Jahr eröffnet werden: Touristen sollen dann die Ausstellung zur wechselvollen Geschichte des Ortes und die Aussichtsplattform in mehr als 60 Meter Höhe besuchen können, wie berichtet sind für Erwachsene 12 Euro Eintritt vorgesehen. Ferner soll der Turm für Friedens- und Versöhnungsarbeit genutzt werden, ebenso für Bildungsprojekte.

Im Februar war das Ergebnis der Ausschreibung bekannt geworden. Damals hieß es von der Stiftung, für die Haube sei genug Geld vorhanden. Es stünde aber eine damals nicht näher definierte Prüfung aus, hieß es. Kritiker zweifeln an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stiftung. Bis jetzt sind mehr als 40 Millionen Euro in den Bau geflossen, mindestens die Hälfte davon finanziert mit Mitteln des Bundes.

Auch die mehrfach preisgekrönte Firma Schulzes, die jetzt unter dem Namen BDP Baudenkmalpflege Potsdam GmbH firmiert, hatte schon beim Turmbau mitgewirkt und zum Beispiel den Wiederaufbau der Kirche am Neuendorfer Anger oder des Fortunaportals am Alten Markt verantwortet. Mit der Ausschreibung hat die Stiftung alle erforderlichen Leistungen für die Haube einkaufen wollen, einschließlich Baustellenlogistik. So soll die Haube neben dem Turm angefertigt und dann mit einem Kran aufgesetzt werden.