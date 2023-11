Rund 100 Fahrzeuge betroffen Klima-Aktivisten lassen in Potsdam erneut Luft aus Autoreifen

In Potsdam haben Klima-Aktivisten der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ in der Nacht zum Montag erneut die Luft aus zahlreichen Autoreifen gelassen. Wie die Polizei mitteilte, waren rund 100 Fahrzeuge betroffen. Ein Zeuge hatte um 4.15 Uhr in der Templiner Vorstadt mehrere Wagen mit platten Reifen bemerkt und die Polizei verständigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos, die Einsatzkräfte stellten keine Tatverdächtigen. „Schwerpunkte bildeten die Templiner Vorstadt, der Brauhausberg, die Innenstadt sowie die Brandenburger Vorstadt“, teilte die Polizeidirektion West mit.

An den betroffenen Autos befanden sich Flyer der Gruppe: „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto“, heißt es unter dem Titel „Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich“ in den Schreiben. „Sie werden keine Schwierigkeiten haben, sich ohne ihren Spritfresser fortzubewegen, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln“, heißt es auf dem Flyer weiter. Es handelt sich bereits um den sechsten Vorfall dieser Art in diesem Jahr in Potsdam. Auch bei den vorherigen Fällen wurden Flugblätter an den Autos angebracht.

Staatsschutz ermittelt

Der polizeiliche Staatsschutz hat die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen übernommen. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang mit den früheren Taten aus. Zuletzt hatten Aktivisten Anfang November in Babelsberg die Luft aus Autoreifen gelassen. Wie bei den zurückliegenden Fällen hatten die Täter keine bestimmten Eigentümer oder Automarken im Visier. „Vielmehr richtet sich der Angriff offenbar gegen Fahrzeuge, die aus Sicht des oder der Täter viel Treibstoff verbrauchen“, teilte die Polizei mit. Zur Höhe des möglicherweise entstandenen Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Rufnummer (0331) 5508-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.

Bei „The Tyre Extinguishers“ handelt es um eine anonym und international agierende Aktivistengruppe. Auf ihrer Website gibt sie Anleitungen zum Ablassen der Luft aus Autoreifen. Dort sind auch Vordrucke der Erklärungszettel in mehreren Sprachen zu finden. Die Gruppe, die ihren Ursprung in Großbritannien hat, gibt an, im Namen des Klimas, der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit zu handeln.