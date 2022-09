Rund 39.000 Euro für Kunstschule Potsdam Anerkennungsbescheid wird überreicht

Die Kunstschule Potsdam erhält 38.800,35 Euro Förderung vom Land Brandenburg. Einen entsprechenden Förderbescheid will Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am heutigen Freitag um 14 Uhr im Kulturhaus Babelsberg, Karl-Liebknecht-Straße 135, übergeben. Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, will Schüle der Geschäftsführerin der Einrichtung, Nicole Messenlehner, außerdem einen Anerkennungsbescheid überreichen, wonach die Kunstschule weiterhin den Titel ‘Anerkannte Kunstschule im Land Brandenburg‘ führen darf – als eine von fünf Kunst- und zwei Musikschulen mit Kunstschulbereichen.

Der Verein Kunstschule Potsdam e.V. bietet seit 1991 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Kurse in den Bereichen Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Medien und Zirkus an. Zwölf Honorar-Lehrkräfte unterrichten insgesamt 123 Schüler:innen.

Das Programm der Kunstschule umfasst sowohl Angebote der künstlerischen Früherziehung für Kitagruppen als auch Angebote für Schulklassen zur Erweiterung und Vertiefung des Schulunterrichts. In Kursen und Projekten entstandene Arbeiten werden regelmäßig in Ausstellungen gezeigt. Weitere Informationen im Internet unter: www.kunstschule-potsdam.de.

