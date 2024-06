Sahra Wagenknecht in Potsdam Wahlkampf gegen „die da oben“

Mit Themen wie Energiepreise und Ukrainekrieg trat Sahra Wagenknecht am Donnerstagnachmittag unter Applaus in Potsdam auf. Mehr als 500 Menschen kamen drei Tage vor den Europa- und Kommunalwahlen, um die Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Brandenburger Tor zu hören – lokale Themen spielten keine Rolle.

Mehr als 500 Menschen kamen am Donnerstag ans Brandenburger Tor, um Sahra Wagenknecht zu hören. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

In einer etwa halbstündigen Rede arbeitete sich Wagenknecht gewohnt wortgewaltig an einer Reihe von Feindbildern ab, Varianten von „die da oben“. Allen voran die Ampelregierung, die sich „als Moralweltmeister aufspiele“, um das „böse russische Gas“ nicht zu kaufen. Gleichzeitig habe kaum ein anderes EU-Land so hohe Spritpreise wie Deutschland, weil die Regierung diese „für die kleinen Leute“ durch Steuern und Abgaben hochtreibe. Aktuelle Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen jedoch: In Italien, Frankreich, Griechenland, Niederlande und Dänemark kostet das Benzin derzeit mehr als in Deutschland.

Eingängige Slogans

Um zu illustrieren, wie abgehoben die Regierung sei, beschrieb sie schematisierend Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und „seine Freunde zwischen Hafermilch-Latte-Macchiato, Elektro-Zweitwagen und Bioladen“, was das Publikum mit Buh-Rufen quittiert. Auch auf ihre eingängigen Slogans, wie „statt künstlicher Intelligenz sollten wir uns lieber um natürliche Intelligenz kümmern“ erhielt sie zustimmenden Rufe.

Selfie mit Sahra Wagenknecht: Im Publikum waren viele Fans. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Wagenknechts Auftritt kam an. „Sahra spricht die Themen an, die uns Menschen betreffen“, sagte eine ältere Dame. „Ich will gegen den Mainstream wählen, gegen den Filz“, sagte ein anderer Besucher. Eine Mutter mit zwei Kleinkindern sieht im BSW „eine Alternative im linken Spektrum, die Die Linke nicht mehr bietet“.

Besonders viel Applaus erhielt Wagenknecht mit ihrem umstrittenen Appell für Verhandlungen mit Russland im Ukrainekrieg. „Mit Waffen kann man keinen Krieg beenden“, so Wagenknecht, und forderte das Gespräch mit dem Kreml, aus dem es „gewisse Signale“ für eine Verhandlungsbereitschaft gebe.

Auch das ehemalige Potsdamer Linken-Urgestein Hans-Jürgen Scharfenberg, der bei der Kommunalwahl mit dem BSW-nahen Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit (BfW) antritt, schlug in seiner kaum fünfminütigen Ansprache in diese Kerbe. „Wir müssen aus der Stadtverordnetenversammlung klare Signale senden: Wir wollen keine Kriegstüchtigkeit herstellen, wir wollen Frieden.“ Auf Lokalthemen ging er nicht ein.

Bis auf ein einzelnes Schild im Publikum für den Waffeneinsatz in Russland blieb Protest gegen die Position des BSW aus. Eine angekündigte Gegendemonstration der Partei Volt war bei der Kundgebung nicht sicht- oder hörbar.