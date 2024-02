Sanierung der Potsdamer Weidenhof-Grundschule Unterrichtscontainer sollen auf Felder des Sportforums Schlaatz

Für die Sanierung der Weidenhof-Grundschule werden mehrere Spielfelder im geplanten Sportforum Schlaatz voraussichtlich erst Jahre später genutzt werden können. Das machte Christian Hilbert, der im Rathaus den Bereich „Bau und Betrieb Kita/ Schule“ leitet, am Dienstagabend (20.2.) im Bildungsausschuss der Stadtverordneten deutlich. Mögliche weitere Interimsstandorte, etwa Parkplätze vor Ort, seien leider nicht möglich. So blieben nur die geplanten beiden Kleinspielfelder im Sportforum, die ab 2026 übergangsweise mit Unterrichtscontainern bestückt werden könnten – um in der Zeit die Grundschule zu sanieren. Das Sportforum, dessen Fertigstellung sich zuletzt schon bis 2026 verzögert hatte, soll eigentlich die schwierige Situation fehlender Sportanlagen in Potsdam und vor Ort verbessern.

In der Weidenhof-Grundschule lernen aktuell mehr als 400 Kinder, wegen steigender Schülerzahlen sind in diesem Jahr erstmals vier erste Klassen gebildet worden. Die Schule gilt als eine der Einrichtungen mit dem höchsten Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund in Potsdam. Schulleiterin Ute Goldberg war im vergangenen Jahr mit der Medaille des Landtages für ihre Verdienste um das Gemeinwesen ausgezeichnet worden.