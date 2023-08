Sanierung im Kirchsteigfeld Potsdamer Steuben-Schule wird für 17 Millionen Euro auf neuen Stand gebracht

Die Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben ist kurz vor Start des neuen Schuljahrs noch immer in der grundhaften Sanierung. Sowohl das Schulgebäude selbst als auch die Außenanlagen mussten 25 Jahre nach Errichtung bau- und sicherheitstechnisch modernisiert werden, teilte die Stadt mit. Neben den baulichen Eingriffen soll das Haus im Kirchsteigfeld nun auch einen Neuanstrich erhalten.

Die Maßnahmen kosten laut Stadt knapp 17 Millionen Euro. In einem früheren Bericht wurde noch von einer Investitionssumme von nur sieben Millionen Euro ausgegangen. Allerdings seien wohl damals nicht alle Maßnahmen in die Investitionssumme gerechnet worden, hieß es von der Stadt.

Sanierung erfolgt im laufenden Schulbetrieb

Teilbereiche des Gesamtvorhabens sind nach erfolgreicher Sanierung von Sporthalle und Sportplatz bereits in Betrieb. Für die Sanierung des Schulgebäudes musste zuvor eine Containeranlage mit elf Klassenräumen auf dem Schulgelände errichtet werden. Sie ist bereits seit dem zweiten Halbjahr des zu Ende gegangenen Schuljahres in Betrieb.

Die Sanierung des Gebäudes erfolgt im laufenden Schulbetrieb in fünf Bauabschnitten in den nächsten anderthalb Jahren. In Abstimmung mit dem Potsdamer Energieversorger wird an einer Lösung gearbeitet, die Dachflächen zeitnah für Photovoltaik zu nutzen.

Parallel zu den Baumaßnahmen wurde die Umgestaltung eines Teils des Schufhofs gestartet, bei dem die Schülerschaft aktiv unterstützt, so die Stadt. Die neue Schulhoflandschaft soll sowohl Ruheflächen für die Schülerschaft in den Hofpausen bieten als auch Angebote für die aktive Betätigung mit Kletterfelsen und einem kleinen Kraftsportparcours liefern, hieß es seitens der Stadt.