Sanierungsbedürftiges Potsdamer Klinikum Machbarkeitsstudie sieht Neubau als Idealvariante

Das in die Jahre gekommene und an vielen Stellen marode Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ soll möglichst einen Neubau erhalten, statt jahrzehntelang am derzeitigen Standort saniert zu werden. Das empfiehlt eine Machbarkeitsstudie, die Stadtverordneten und Mitgliedern des Aufsichtsrats am Freitag und Samstag bei einem nicht-öffentlichen Workshop vorgestellt worden ist. Erarbeitet hat die Studie die auf Krankenhausplanung spezialisiert Endera-Gruppe aus Siegburg (Nordrhein-Westfalen).