SC Potsdam in der Krise Kommunale Unternehmen sollen Verein mit 350.000 Euro retten

Sportlich läuft es für den SC Potsdam bestens: Gerade haben die Volleyballerinnen in der Champions League erstmals in der Vereinsgeschichte die Playoff-Runde erreicht. Doch die Freude darüber ist mehr als getrübt. Denn der wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in eine schwere Krise geratene Club befindet sich in so großen Finanznöten, dass nun Potsdams städtische Unternehmen aushelfen sollen. Es geht um mindestens 350.000 Euro, die in der Kasse des SC Potsdam fehlen. Das bestätigten den PNN mehrere Teilnehmer einer nicht-öffentlichen Krisensitzung mit führenden Stadtpolitikern, die am Mittwochabend stattgefunden hat.