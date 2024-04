SC Potsdam in der Krise Muss Verein eine Insolvenz anmelden?

Der SC Potsdam, Brandenburgs größter Sportverein mit mehr als 5000 Mitgliedern, gerät immer mehr in die finanzielle Bredouille. Vereinskreise bestätigten den PNN am Dienstagabend, dass der Verein für seine wichtige Spielbetriebs-Gesellschaft womöglich am Tag darauf Insolvenz anmelden muss. Zunächst hatte am Dienstagabend bereits die „Märkische Allgemeine“ berichtet, ebenso ohne offizielle Quellen. Es soll demnach um einen erheblichen Fehlbetrag von rund 450.000 Euro gehen.