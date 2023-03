Scheitert Schuberts Suche nach Aubel-Nachfolgerin? Potsdamer Grüne wollen keine der Kandidatinnen unterstützen

Für Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist es eine schlechte Nachricht: Nach derzeitigem Stand zeichnet sich für keine der beiden Kandidatinnen für die Nachfolge der vorzeitig abgetretenen Potsdamer Dezernentin Noosha Aubel eine Mehrheit ab. Nun droht das gesamte Verfahren zu scheitern.

Am Mittwochvormittag legte sich die Grünen-Fraktion fest. Nach eingehenden Beratungen habe man sich entschieden, „keine der beiden Bewerberinnen zu unterstützen“, sagte Fraktionschef Gert Zöller den PNN auf Anfrage. Damit kann Schubert nicht auf eine Mehrheit in der rot-grün-roten Rathauskooperation bauen – in der sich auch die Linken bisher bedeckt halten. Nach PNN-Informationen sind Teile der Fraktion ebenfalls skeptisch gegenüber beiden Kandidatinnen.

Zwei Kandidatinnen in der Endauswahl

Es geht um die Leitung der wichtigen Riesenbehörde für Bildung, Jugend, Kultur und Sport, um eine Wahlbeamten-Stelle für die nächsten acht Jahre. Dafür hatten sich rund 80 Kandidaten beworben, nach einem Verfahren mit der Unternehmensberatung Kienbaum waren zwei parteilose Favoritinnen, jeweils etwa Mitte 50, verblieben. Einmal handelt es sich um Caroline Rapp, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings in der bayrischen Landeshauptstadt München. Vorher hatte sie bereits leitende Positionen in Stadtverwaltungen inne – auch in München. Dort arbeitete sie bereits eine Zeit lang als Abteilungsleiterin unter der heutigen Potsdamer Sozialbeigeordneten Brigitte Meier (SPD).

Ihre Konkurrentin ist Birgit Beckermann, Stadträtin für Bildung, Ordnung und Soziales in Nordhorn – eine 55.000-Einwohner-Kreisstadt im westlichen Niedersachsen. Zuvor war sie Regierungsdirektorin in Verwaltung, Lehre und Forschung an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, davor hatte sie unter anderem lange Jahre beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe gearbeitet. Am Montag hatten sich beide Frauen den mittlerweile zehn Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung einzeln nacheinander vorgestellt, jeweils 20 Minuten lang.

Was wird aus der Sondersitzung am 20. März?

Danach hatte Schubert gehofft, auf eine stabile Mehrheit für eine der beiden Frauen setzen zu können – was sich so bisher nicht darstellt. Denn auch die beiden großen Oppositionsfraktionen Die Andere und CDU haben bisher keinerlei Präferenzen erkennen lassen.

So hat sich nach PNN-Informationen bisher einzig die SPD auf Rapp als Favoritin einigen können – während AfD und Bürgerbündnis eher auf Beckermann setzen. Eigentlich hatte Schubert gehofft, die aus seiner Sicht aussichtsreichste Kandidatin bei einer Sondersitzung der Stadtverordneten am 20. März bestätigen zu lassen.

Heute tagt der Hauptausschuss

Doch angesichts der Absage der Grünen an beide Frauen ist nun unklar, was Schubert nun macht – ob er doch noch eine der beiden Frauen aufstellt oder das Verfahren ergebnislos beendet. Am heutigen Abend trifft er die Stadtverordneten im Hauptausschuss.

Schon vergangene Beigeordneten-Wahlen in Potsdam hatten sich zum Teil als Vabanquespiel erwiesen. Bei den Grünen soll es dem Vernehmen nach Verärgerung über den Umstand geben, dass ihr Favorit – ein Mitglied der Ökopartei und der Drittplatzierte im gesamten Bewerbungsverfahren – sich nicht auch den Fraktionen vorstellen durfte. Allerdings wurden der Bewerbung eines Mannes nur wenig Chancen eingeräumt, weil die Mehrheit der Dezernenten schon jetzt männlich ist.

Die Potsdamer Rathausspitze Die Stadtverwaltung führt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) seit seiner Wahl 2018. Sein Stellvertreter und Bürgermeister ist schon seit 2002 der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner (SPD), zuletzt wiedergewählt 2021. Für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit ist die 2019 nach Potsdam gezogene Dezernentin Brigitte Meier (SPD) zuständig, für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der seit 2017 im Rathaus tätige Beigeordnete Bernd Rubelt (parteilos). Leiter der Zentralen Verwaltung ist seit 2019 Hauptamtschef Dieter Jetschmanegg (SPD). Alle sind für acht Jahre gewählt. Ex-Dezernentin Noosha Aubel hatte 2017 im Rathaus begonnen.

Die Neubesetzung war nötig geworden, weil die bisherige Dezernentin Aubel im vergangenen November überraschend ihren vorzeitigen Rückzug angekündigt hatte. Sie ist nun Co-Chefin der von Wirtschaftsgrößen finanzierten Unternehmerstiftung für Chancengerechtigkeit.

Verbunden war der Abgang der parteilosen Beigeordneten mit Seitenhieben gegen den Führungsstil des Oberbürgermeisters und unverhohlener Frustration, mit eigenen Ideen in der Stadtverwaltung nicht durchgedrungen zu sein. Im Zuge des Abgangs waren allerdings neue Probleme in der Schulentwicklungsplanung öffentlich geworden, mit negativen Schlagzeilen in Bezug auf die Überlastung bei Mitarbeitern im Jugendamt hatte Aubel hingegen schon länger zu kämpfen.

