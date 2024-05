Schlaatzer Giebelbroschen in Gefahr Pro Potsdam prüft Erhalt eines Originals

Die Schlaatzer Giebelbroschen sind in Gefahr – doch scheint ein Kompromiss in Sicht. Seit mehr als einem Jahr debattieren die Stadtverordneten darüber, wie die DDR-Mosaike, die sich an Plattenbauten im Schlaatz befinden, bei der energetischen Sanierung der Häuser durch die kommunale Pro Potsdam erhalten bleiben könnten. Die derzeit bevorzugte und bereits mehrfach umgesetzt Variante ist eine Fassadendämmung, bei der die Broschen hinter der Dämmung verschwinden und als Kopie auf die Fassade gemalt werden.

Erhalt kostspielig

„Bei der Aussparung der Broschen im Rahmen der Fassadendämmung besteht das Risiko der Entstehung einer großflächigen Kältebrücke mit großer Gefahr der Tauwasserbildung im Innenbereich, die nur durch eine großflächige Innendämmung kompensiert werden könnte“, teilt die Stadtverwaltung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion die Linke mit. „Diese würde wiederum zu erheblichen Einschränkungen in der Wohnnutzung führen.“ Diese Variante sei mit hohen Baukosten verbunden, die möglicherweise auf die Mietkosten umgelegt werden würden.

Giebelbroschen am Schlaatz. © Andreas Klaer

Die Verwaltung verweist auf eine Stellungnahme des Beirats für Kunst im öffentlichen Raum, die sich für eine Sanierungsvariante ausspricht, bei der die Broschen im Original sichtbar bleiben würden. Demnach hätten die Broschen eine über vier Jahrzehnte gewachsene identitätsstiftende Funktion für die Einwohnerinnen und Einwohner. Zudem spiele der ästhetische und architekturhistorische Aspekt eine bedeutende Rolle, da es sich um die künstlerische Fassadengestaltung eines Wohngebiets aus den 80er-Jahren handele, die von zwei Potsdamer Künstlern realisiert wurde und bis heute in Teilen im Original erhalten ist.

Giebelbroschen am Schlaatz. © Andreas Klaer

Bereits im Kulturausschuss Ende April bat Stefan Pietryga vom Beirat um die Sichtbarkeit und den Schutz der Giebelbroschen. Durch eine Fassadendämmerung entstünden irreparable Schäden. „Eine Demontage und damit Versetzung der ‘Giebelbroschen‘ sowie eine als Aufmalung an die geplante Außendämmung hergestellte Kopie der ‘Giebelbroschen‘ ist nach Einschätzung des Beirates Kunst im öffentlichen Raum nicht möglich“, heißt es im Votum des Beirats.

Dem entgegnete Pro Potsdam-Hochbauchefin Petra Runge: „Eine Innendämmung ist, was die Bauphysik anbelangt, empfindlich.“ Im sozialen Wohnungsbau gäbe es eine hohe Fluktuation, die Innendämmung könnte schneller beschädigt werden. Diese Variante sei technisch noch nicht abschließend geprüft, bei einer Prüfung entstünden zusätzliche Kosten. Die Ecklage der Broschen mache eine Innendämmung kompliziert.

Sie machte einen Gegenvorschlag: „Wir reden über 26 Broschen. Ich kann mir vorstellen, dass wir beispielhaft ein Original lassen.“ Die Pro Potsdam prüfe nun, ob sie ein Mosaik freilassen könnten. Nach der Sommerpause wolle man sich dazu äußern.