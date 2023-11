Schläge und Tritte 20-Jähriger geht auf Potsdamer Polizisten los

Ein 20-Jähriger hat am Montagabend in Potsdam zwei Polizisten angegriffen. Zuvor hatten die Einsatzkräfte dem Mann nach einem Streit in einer Wohnung in der Brandenburger Vorstadt einen Platzverweis erteilt. Zwar hatte der 20-Jährige daraufhin die Wohnung verlassen, allerdings kehrte er wenig später zu dem Haus zurück.

Wie die Polizeidirektion West mitteilte, schlug und trat der Mann nach den beiden Polizisten, nachdem er auf die Einsatzkräfte zugerannt war. Die Beamten konnten den 20-Jährigen überwältigen und fixieren. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen.

Die Polizisten wurden durch den Angriff leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen den Angreifer wurde eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.