Schreckmoment in Potsdamer Imbiss Unbekannter zieht Waffe – Kunde schreitet ein

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr in einem Potsdamer Imbiss in der Dortustraße für Schrecken gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, zog der Unbekannte ohne etwas zu sagen eine Waffe, richtete diese auf den Boden und lud sie durch. Er kam aber nicht dazu, den Abzug zu betätigen. Denn einem Kunden gelang es, dem Mann die Waffe zu entreißen. Daraufhin flüchtete der Mann aus dem Imbiss in der Innenstadt. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein – bisher ohne Erfolg. Der Unbekannte ist weiterhin flüchtig.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole. In der Pistole befanden sich weder Munition noch ein Magazin. Nach Angaben von Zeugen ist der Unbekannte etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Er hat schwarze kurze Haare und eine offenbar frische, gerötete Platzwunde im Gesicht. Die Anwesenden beschrieben den Mann als schmächtig. Er trug eine schwarze Mütze, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose und schwarze Sneaker.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.