Schuberts Sprung ins kalte Ostseewasser Stadtchef testet Eisbad in Warnemünde

Und dann ging Potsdams Oberbürgermeister baden. Zwölf Grad Celsius betrug die Wassertemperatur der abgekühlten Ostsee in Warnemünde, als Stadtoberhaupt Mike Schubert (SPD) am 3. November in die kalten Wogen stieg. Über den Gang ins Wasser - gemeinsam mit Ehefrau Simone und erfahrenen Eisbadern der Rostocker Gruppe Eisbademeisters - berichtete auch die lokale Ostsee-Zeitung.

„Zustande gekommen ist diese Aktion über Kai Diekmann“, berichtete Schubert. Der Ex-„Bild“-Chef und Wahl-Potsdamer Diekmann ist begeisterter Eisbader, geht in der kalten Jahreszeit regelmäßig in den Potsdamer Jungfernsee und twittert über seine Eisbade-Ausflüge. Er vermittelte schließlich auch den Kontakt zwischen Schubert und dem Rostocker Eisbade-Experten Gabriel Rath.

Wir springen für Wärme ins kalte Wasser. Eisbade-Experte Gabriel Rath

Mit seiner Gruppe, den Eisbademeisters startete Rath im November 2020 die Spendenaktion „Wir springen für Wärme ins kalte Wasser“, bei der sie von November bis April jeden Freitag für den guten Zweck ins kalte Wasser stiegen - sowohl in die Ostsee in Warnemünde als auch in Hamburg in die Elbe. Dabei sammelten sie unter den Zuschauern Geld für soziale Zwecke. An beiden Orten kamen bis heute knapp 100.000 Euro Spenden zusammen.

Schubert, der sich in der Ferienwoche zunächst über die Aktion informieren wollte, ließ sich schließlich von Rath überreden, den Gang ins frische Ostseewasser zu wagen. „Und ja, man fühlt sich danach sehr befreit“, gestand Potsdams Rathauschef, der sich auch eine Wiederholung in Verbindung mit einer Spendenaktion nach Vorbild der Eisbademeisters in Potsdamer Gewässern vorstellen kann.

