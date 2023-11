Schuld und Strafe Wie Saskia Ludwig Corona aufarbeiten will

Die CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig will die Corona-Pandemie politisch aufarbeiten - auf ihre eigene Art. Am Donnerstag (17.11.) hat sie hierfür zu einer Podiumsdiskussion in die Villa Adlon geladen. Gäste vom rechten Rand waren willkommen und auch Verschwörungsgeraune blieb unwidersprochen. Etwa 30 Leute haben die Veranstaltung besucht, darunter der AfD-Landtagsabgeordnete Philip Zeschmann und Vertreter sogenannter Alternativer Medien. Auf dem Podium sprachen Klaus-Rüdiger Mai, Autor für das rechtskonservative Portal Tichys Einblick, die AfD-nahe Publizistin Silke Schröder und Hartmut Schröder, ein emeritierter Professor, der heute „Wissenschaftsgremium“ eines Schweizer Esoterik-Senders sitzt.

Der Professor verglich die Pandemie-Maßnahmen mit der Apartheid in Südafrika. An deren Aufarbeitung solle man sich ein Beispiel nehmen: Dort habe man „Wahrheits- und Gerechtigkeitskommissionen“ gegründet, damit die Menschen einander „verzeihen“ konnten. Eine Frau aus dem Publikum fragte empört: „Sollte man etwa diejenigen freisprechen, die so viele umgebracht haben?“ Wer genau wen durch was umgebracht haben soll, blieb unklar.

Wollen Corona „aufarbeiten“: Klaus-Rüdiger Mai (Tichys Einblick), Silke Schröder (Deutschlandkurier, AUF1), der emeritierte Professor Hartmut Schröder und Gastgeberin Saskia Ludwig (CDU) in der Villa Adlon (v.l.) © Dominik Lenze

„Es gibt Politiker, die sich schuldig gemacht haben und die müssen auch bestraft werden“, so Hartmut Schröder. Auf die Frage der PNN, wie wichtig das Strafen für die von Ludwig gewünschte Aufarbeitung sei, entgegnete sie: Wenn jemand Schuld auf sich geladen hätte, müsste er „nach bestehendem Recht bestraft“ werden.

Auch Verschwörungserzählungen, die im Milieu der Pandemie-Leugner virulent sind, wurden an diesem Abend mehrfach angedeutet: Klaus-Dieter Mai sagte, die „Klimadarstellung“ in den Medien ziele auf die Errichtung einer „ökologistischen Kommandowirtschaft“ ab. Silke Schröder meinte, die deutsche Politik sei „von externen Mächten“ beeinflusst, benannte diese jedoch nicht.

Es gab eine Pandemie. Schon allein, weil die WHO eine ausgerufen hat. Saskia Ludwig (CDU)

Eine Frau aus dem Publikum ging da weiter ins Detail: „Wenn ein Software-Entwickler zehn Minuten Sendezeit bekommt, dann frage ich mich: Cui Bono?“ Damit spielte sie auf die Überzeugung von Verschwörungsgläubigen an, dass Microsoft-Gründer und WHO-Großspender Bill Gates hinter Corona stecken würden. Dafür gab es Applaus. Die Frau, die sich als Teil des Berliner Querdenken-Ablegers vorstellte, sagte auch: „Im April 2022 war klar, dass es keine Pandemie gibt.“ Ludwig widersprach keiner dieser Aussagen.

Eine andere Frau warb um Verständnis mit der Gegenseite: Wer keine alternativen Medien konsumiere, sei „im Nichtwissen gefangen.“ Davor waren die Anwesenden an diesem Abend gefeit: Vor Ort war ein Reporter der rechten Zeitung EpochTimes, dem Ludwig ein Interview gab. Und Diskutantin Silke Schröder arbeitet für den AfD-nahen Deutschlandkurier und den rechtsextremen Online-Sender AUF1.

Keine Kritik aus der CDU

Die Einladung von Schröder verteidigte Ludwig im Gespräch mit den PNN: „Sie ist eine gestandene Persönlichkeit“, ihre Tätigkeit für AUF 1 sei kein Problem: „Wir haben Presse- und Medienfreiheit. Zu AUF1 kann ich nichts sagen“, so Ludwig. Die Aussage aus dem Publikum, dass es keine Pandemie gegeben habe, kommentierte Ludwig wie folgt: „Natürlich gab es eine Pandemie. Schon allein, weil die WHO eine ausgerufen hat.“

Von der CDU gab es keine offene Kritik an Ludwigs Veranstaltung: Steeven Bretz, CDU-Kreisvorsitzender in Potsdam, wollte sich auf PNN-Anfrage nicht äußern, ebenso wenig Matthias Finken, CDU-Fraktionschef in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Ihm würden die „notwendigen Informationen“ fehlen, so Finken. Gordon Hoffmann, der Generalsekretär der CDU Brandenburg, teilte mit: „Es geht hier um eine Veranstaltung von Frau Ludwig, bei der ich nicht anwesend war. Ich werde mich daher nicht dazu äußern.“ Der CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann hat auf eine schriftliche Anfrage nicht reagiert.

Die Podiumsdiskussion in der Villa Adlon wird wohl nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein: Der Abend sei „nur ein Auftakt“, kündigte Ludwig an.