Schüler schreiben eigenes Buch Gangs, Liebe und viel Schlaatz

Zwei Gangs, eine „Liebesverzwickung“ und ganz viel Schlaatz – darum geht es im noch namenlosen Roman der Erweiterungskurse Deutsch und Englisch des neunten Jahrganges der Gesamtschule Schilfhof. Die 33 Jugendlichen arbeiten diese Woche in Workshops gemeinsam mit Schriftstellerin Carola Kupfer und den beiden Pädagoginnen Anja Weise (Deutsch) und Birgit Spickermann (Englisch und Schulleiterin) an dem Plot und den ersten Inhalten. Die Schule nimmt als erste Einrichtung im Osten Deutschlands an dem Bildungsprojekt „Buch macht Schule – Schule macht Buch“ teil, aus dem bereits rund 40 Bücher hervorgegangen sind.