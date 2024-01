Schulessen auf Platz eins Wie eine Potsdamerin die Arbeit im Bürgerrat erlebte

Die Potsdamerin Jennifer Hartje ist eine von 160 Mitgliedern aus ganz Deutschland, die dem ersten Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ angehören. Ihr Herzensthema, das Schulessen, hat es nun auf Platz Eins der neun Empfehlungen geschafft, die das Gremium am 14. Januar der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) in Berlin vorstellen konnte. „Kostenfreies Mittagessen für alle Kinder als Schlüssel für Bildungschancen und Gesundheit“ heißt es dort.

Doch nicht nur deshalb blickt die zweifache Mutter zufrieden auf die vergangenen Monate zurück. „Wir haben gemeinsam gute Ergebnisse zustande gebracht“, erzählt sie. „Es war aber durchaus auch anstrengend und schwieriger als ich dachte, 160 Meinungen unter einen Hut zu bringen.“ Aber so funktioniere Demokratie eben.

Die Mitglieder des Bürgerrats „Ernährung im Wandel“ bei der Vorstellung der Empfehlungen in Berlin mit Bärbel Bas (SPD, M), Präsidentin des Deutschen Bundestages. © dpa/Christophe Gateau

Sehr intensiv mit viel Pro und Contra sei zum Beispiel die Zuckersteuer diskutiert worden. In Großbritannien gibt es sie bereits. Das Thema hatte es in die letzten 13 Punkte geschafft. Für eine Empfehlung an den Bundestag hat es dann doch nicht gereicht, weil man sich nicht einigen konnte auf eine Formulierung, die die Mehrheit der Gruppe mitträgt.

Weitere Empfehlungen des Bürgerrats Zu den neun Empfehlungen des Bürgerrates gehören neben der Nummer Eins unter anderem die Verpflichtung für den Handel, genießbare Lebensmittel weiterzugeben und nicht wegzuwerfen, eine Verbrauchsabgabe zur Förderung des Tierwohls und ein neuer Steuerkurs für Lebensmittel, bei dem unter anderem pflanzliche Milch- und Fleischersatzprodukte als Grundnahrungsmittel mit entsprechend verringertem Steuersatz eingestuft werden.

Für ihre eigene Arbeit als Schulbegleiterin hat Hartje aus den vier Monaten Arbeit im Beirat vor allem mitgenommen, wie man aus kontroversen Meinungen und Ansichten einen Konsens finden kann. „Das Team von Mehr Demokratie, das uns bei der Organisation vor Ort, unterstützt hat, hat uns zum Beispiel wunderbar gezeigt, wie man es schafft, Diskussionszeiten einzuhalten, und dennoch alle zu Wort kommen zu lassen.“

Dabei seien die Moderatoren immer neutral geblieben, hätten Inhalte nicht beeinflusst. „Die neun Empfehlungen sind Wort für Wort aus dem Diskurs von uns formuliert.“

Schon zu Beginn der Arbeit im Herbst letzten Jahres hat Hartje deutlich gemacht, dass die Handlungsempfehlungen kein „Wünsch-Dir-was“ sein werden. Man werde auch Wert darauflegen, dass sie finanzierbar sind, um von der Politik gehört zu werden. Deshalb freut es sie besonders, dass bei ihrem Herzensthema, dem Schulessen, im Rat konkrete Finanzierungsvorschläge gemacht worden.

Wir stellen uns vor, dass man bei der nächsten Erhöhung von Kindergeld die Summe direkt in das Schulessen investiert. Jennifer Hartje, Schulbegleiterin aus Potsdam und Mitglied im Bürgerrat „Ernährung im Wandel“

„Wir stellen uns vor, dass man bei der nächsten Erhöhung von Kindergeld die Summe nicht an die Eltern auszahlt, sondern das Geld direkt in das Schulessen investiert. So käme es direkt bei den Kindern an“, erklärt Hartje die Idee.

Am 20. Februar legt das Gremium das fertige Gutachten dem Bundestag vor. Darin stehen dann auch solche Themen, die keine Mehrheit erzielen konnten, weil sie nicht von mindestens 50 Prozent der Mitglieder mitgetragen worden.

„Ich bin mir sicher, dass die Politik einzelne Empfehlungen von uns aufnehmen wird. In der aktuellen Diskussion um eine Tierwohlabgabe, heißt es ja schon: „Das hat auch der Bürgerrat gesagt“, freut sich Hartje.

Die Bornstedterin würde sich jederzeit wieder in einem Bürgergremium engagieren. „Ich habe viel gelernt in der Zeit und werde auch weiterhin in Diskussionen den Mund aufmachen.“