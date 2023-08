Schulstreit in Potsdam Neue Elternpetition fordert mehr Reformschulen

Der Streit um neue Gymnasien in Potsdam geht in die nächste Runde: Elternvertreter und der Verein „Potsdam bewegt Bildung e.V.“ haben eine neue Online-Petition gestartet, in der für die Landeshauptstadt mehr Reformschulen gefordert werden. Das wäre ein wichtiger Baustein gegen den Bildungsnotstand und für mehr Chancengerechtigkeit, schreiben die Initiatoren. Als Beispiele werden die Grundschule am Jungfernsee, die Montessorischule Potsdam West und das Schulzentrum am Stern genannt. Deren Elternsprecher gehören auch zu den Petenten. „Diese Schulen sind stark übernachgefragt; sie alle müssen Jahr für Jahr vielen Kindern absagen.“ Bisher haben mehr als 200 Potsdamer die Petition unterzeichnet.

Derzeit wird in der Stadt einmal mehr über die künftige Schulentwicklung gestritten. So will Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in den nächsten beiden Jahren zwei Gymnasien vorgründen, um den Bedarf decken zu können. Allerdings gibt es dagegen Widerstand aus der rot-grün-roten Rathauskooperation. Linke und Grüne wollen dort zunächst eine Gesamtschule starten - ob also Schuberts Pläne im Stadtparlament eine Mehrheit erhalten, ist noch unklar.

In dem Verein hinter der neuen Petition engagieren sich auch mehrere Mitglieder und Stadtverordnete der Grünen. Bisher denke das Rathaus nur nach Schulformen, also Ober-, Gesamtschulen oder Gymnasien. „Hier muss die Verwaltung umdenken, um dem Wunsch vieler Potsdamer Familien besser gerecht zu werden“, so die Forderung.