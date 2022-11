Tagesspiegel Plus Schwächeres Wachstum, kurzfristige Preisrückgänge : Abkühlung am Potsdamer Immobilienmarkt in Sicht

Hohe Preise, die immer weiter steigen: Potsdams Immobilienmarkt läuft schon lange heiß. Doch wie lange noch? Erste Bremsspuren zeigen sich.