Schwerer Unfall in Potsdam Motorradfahrer zwischen Auto und Bus eingeklemmt

Ein Unfall mit fünf Verletzten auf der Zeppelinstraße hat am Dienstagmorgen für erhebliche Verkehrseinschränkungen in Potsdam gesorgt. Auf Höhe Schafgraben wurde in der Brandenburger Vorstadt ein Motorradfahrer nach Angaben der Polizei zwischen einem Auto und einem Linienbus eingeklemmt.

Der 56 Jahre alte Biker erlitt schwere Verletzungen, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Im Zuge der scharfen Bremsung des Busfahrers wurden vier Frauen im Alter zwischen 23 und 60 Jahren in dem Linienbus leicht verletzt. Die 60-Jährige kam für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Der genaue Unfallhergang ist unklar, die Ermittlungen laufen. Nach einer vorläufigen Schätzung beläuft sich der Sachschaden auf etwa 45.000 Euro.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.50 Uhr. Daraufhin wurde die Zeppelinstraße voll gesperrt, der Verkehr staute sich. Seit etwa 8 Uhr ist die Straße wieder befahrbar.

Wie der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) mitteilte, wurde der Tramverkehr auf den Linien 91 und 94 zwischen Platz der Einheit und Bahnhof Pirschheide wegen des Unfalls zwischenzeitlich unterbrochen. Auf der Buslinie 605 kam es zu erheblichen Verspätungen. Auch nach Aufhebung der Sperrung mussten Fahrgäste noch mit Verzögerungen im Tram- und Busverkehr rechnen.