Schwierige Beigeordnetensuche in Potsdam Erste Details zu neuen Bewerbern für das Kulturdezernat bekannt

Für das nun doch nicht gescheiterte Besetzungsverfahren für die verwaiste Spitze des Bildungs- und Kulturdezernats werden erste Details bekannt. Dezernentin Noosha Aubel (parteilos) war vorzeitig abgetreten. Noch im Rennen – neben der Münchnerin Caroline Rapp – ist nach PNN-Informationen auch jener Bewerber, der als Favorit bei den Grünen gilt.

Das wurde in jener Runde mit den Fraktionsvorsitzenden bekannt, die Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montagabend zur Rettung des Verfahrens einberufen hatte. Demnach werden nun neben Rapp drei weitere Bewerber und Kandidatinnen den Stadtverordneten vorgestellt – dann hofft Schubert, dass sich eine finale Mehrheit abzeichnet. Um wen es sich genau handelt, blieb gestern noch unklar. Allerdings sind nach PNN-Informationen bereits erste Details im Umlauf. Die im Verfahren zweitplatzierte Kandidatin Birgit Beckermann hatte bereits das Handtuch geworfen, nachdem ihr Name in der Öffentlichkeit aufgetaucht war.

4 Bewerber sind jetzt wieder im Rennen um die Aubel-Nachfolge.

Die Potsdamer Rathausspitze Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) führt die Stadtverwaltung seit seiner Wahl 2018. Sein Stellvertreter und Bürgermeister ist bereits seit 2002 der Finanzbeigeordnete Burkhard Exner (SPD), zuletzt wiedergewählt 2021. Für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit ist die 2019 nach Potsdam gezogene Dezernentin Brigitte Meier (SPD) zuständig, für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt der seit 2017 im Rathaus tätige Beigeordnete Bernd Rubelt (parteilos). Leiter der Zentralen Verwaltung ist seit 2019 Hauptamtschef Dieter Jetschmanegg (SPD). Alle sind für acht Jahre gewählt. Ex-Dezernentin Noosha Aubel hatte 2017 im Rathaus begonnen und vorfristig ihren Abschied erklärt. Ihr Posten muss nunmehr neu besetzt werden.

Denn ihr sei Vertraulichkeit zugesichert worden, ärgerte sich die Stadträtin für Bildung, Ordnung und Soziales in der niedersächsischen Stadt Nordhorn. Dort war sie 2021 für acht Jahre gewählt worden. Der Nordhorner Bürgermeister erklärte inzwischen auf Anfrage der dortigen Tageszeitung, sie habe als Stadträtin weiter „ein breites Betätigungsfeld“ vor sich.

In Potsdam ist derweil die Dezernentenwahl auf April oder Mai verschoben. Gleichwohl findet dennoch am nächsten Montag ab 17 Uhr eine kürzere Sondersitzung der Stadtverordneten statt – mit jenen Anträgen, die die Kommunalpolitiker Anfang des Monats nicht mehr in der regulären Sitzungszeit behandeln konnten.

Zur Startseite