Seit Mitte Juni vermisst Polizei sucht nach 13-jährigem Potsdamer

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 13-jährigen Potsdamer. John K. hatte bereits am Sonntag, dem 18. Juni, eine Jugendeinrichtung in Marquardt im Norden Potsdams in unbekannte Richtung verlassen, wie die Polizeidirektion West am Dienstag mitteilte. Umfangreiche und sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei hätten bislang nicht zum Erfolg geführt.

Der 13-jährige John K. aus Potsdam wird seit 18. Juni vermisst. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. © Polizei / PD West

Der Jugendliche ist den Angaben zufolge etwa 1,67 Meter groß und schlank. Seine Haare sind an den Seiten kurz und dunkler, oben etwas länger und blond. Er soll eine Brusttasche von Adidas bei sich geführt haben.

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthalt geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. (0331) 55 080 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.