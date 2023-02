SEK-Einsatz in Potsdam Ehefrau bedroht und geschlagen – Mann wieder auf freiem Fuß

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagabend im Potsdamer Stadtteil Groß Glienicke eine brenzlige Lage entschärft und einen Mann abgeführt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann seine Ehefrau am Nachmittag erst bedroht und dann geschlagen. Daraufhin verließ sie das gemeinsame Wohnhaus. Weil sie sich fürchtete, zurück zu ihrem aggressiven und alkoholisierten Ehemann zu gehen, alarmierte sie die Polizei.

Weil der Mann legal Schusswaffen besitzt, wurden am Abend speziell geschulte Einsatzkräfte zu dem Wohnhaus in Groß Glienicke geschickt. Nach Angaben der Polizei bestand für die Frau und ihre Kinder keine Gefahr. Während des Einsatzes wurden sie in einem Polizeiauto betreut.

Vor Ort hatten die Einsatzkräfte die Lage schnell im Griff. Nach Angaben der Polizei verließ der Mann freiwillig und unbewaffnet das Haus. Er wurde vorläufig in Gewahrsam genommen.

Nachdem er ausgenüchtert war, wurde er am Mittwoch befragt. Daraufhin kam er frei. Zurück nach Hause kann er zunächst aber nicht. Gegen ihn wurde eine Wohnungsverweisung ausgesprochen. Damit darf der Mann sich dem Wohnhaus zehn Tage nicht nähern. Er muss sich nun eigenstündig eine Unterkunft suchen. Wie es nach Ablauf der zehn Tage weitergeht, müssten die Eheleute untereinander klären, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in dem Fall.

