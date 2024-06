Seniorenwoche in Potsdam Beratung, Sport und Kultur

Seit die große Gruppe der „Babyboomer“ in den Ruhestand geht, steige der Anteil von Senioren an der Potsdamer Bevölkerung deutlich. Das schreibt der Vorsitzende des Potsdamer Seniorenbeirats, Peter Mundt, in seiner Einladung zur Brandenburgischen Seniorenwoche. Von 14. bis 22. Juni soll diese unter dem Motto „Aktiv und selbstbewusst, solidarisch und mitbestimmen“ zu Themen des Alterns informieren, aber auch unterhalten und vernetzen.

Information zum Seniorenplan

Den Auftakt bietet am Freitag von 10 bis 13 Uhr eine Informationsveranstaltung im Bürgerhaus am Schlaatz. Dort soll eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Akteuren beleuchten, was der Seniorenplan der Landeshauptstadt ist und wozu er dienen soll.

An den folgenden Tagen finden Beratungsangebote beispielsweise zum Thema Patientenverfügung, Trauerbewältigung und Altersforschung statt. Wanderungen werden genauso angeboten wie Konzerte, Museumsbesuche, Theaterstücke und Diskussionsrunden. Zu den Höhepunkten gehören sicherlich das Eröffnungskonzert mit dem Metropolitan Orchestra im Nikolaisaal am Montag um 15 Uhr und die Vorstellung des Stücks „Der Revisor“ auf der Seebühne des Hans Otto Theaters am Mittwoch um 17 Uhr. Das gesamte Programmheft kann auf der Homepage der Stadt heruntergeladen werden.